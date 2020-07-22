За поездку в Крым гражданин Молдовы пытался откупиться взяткой и получил "депорт" на три года

Украинские пограничники закрыли въезд в страну гражданину Молдовы за поездку в Крым. Об этом сообщается сайте Госпогранслужбы. Наш соотечественник прибыл в пункт пропуска Чонгар (с российской стороны - Джанкой) в ночь с 20 на 21 июля со стороны Крыма.

Во время проверки документов украинские пограничники выяснили, что мужчина въехал на полуостров "незаконно" - со стороны Российской Федерации.

Тогда гражданин Молдовы предложил украинским пограничниками "вознаграждение" в виде 3,5 тысяч российских рублей (около 800 леев) за то, чтобы беспрепятственно въехать на территорию страны.

Сотрудники Госпогранслужбы отказались от взятки, сообщили в региональное управление национальной полиции о попытке подкупа и закрыли молдаванину въезд на Украину на три года.

ПАВЕЛ МУНТЯН