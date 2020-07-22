Кишинев глазами туриста из Италии - преимущества и недостатки столицы Молдовы

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Общество
Франческо Морабито из Италии побывал в Кишиневе. Затем молодой человек поделился на видеозаписи своими впечатлениями.
Франческо составил список «за и против», рассказав о том, что ему понравились больше или меньше в столице Молдовы, пишет diez.md.
Франческо, по его словам, провел замечательный отпуск в нашей стране. Итальянец рассказывает о плюсах и минусах отдыха в столице Молдовы, уделяя особое внимание четырем основным темам, сообщив, что посетить в Кишиневе, какая здесь еда, ночная жизнь в Кишиневе, люди и т.д.
В списке аргументов «против» посещения Кишинева:
– в центре города не так много мест, которые стоит посмотреть;
– клубы малы и пустуют.
Из списка аргументов «за» посещение Кишинева итальянец выделяет винные экскурсии и дегустации (Милештий Мичь, Крикова); парки, вкусную и дешевую еду, караоке, гостеприимность.
Подготовил Михаил Генчу
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