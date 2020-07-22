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Экономика
Мнение: самый серьезный кризис нас ждет зимой
22.07.2020

Депутат ПСРМ считает, что самое сложное еще впереди.

Во-первых, Николай Паскару поделился своим мнением по поводу произошедшей попытки провести через парламент вотум недоверия правительству Кику.

- Это была инфантильная попытка оппозиции, но ведь они в состоянии управлять только колхозом. Нэстасе ездил в Бухарест за советом, долго прессинговал Санду. Слусарь встречался с разными партиями. Pro-Moldova хотела, чтобы мы пришли к выборам президента без социальных выплат и помощи бизнесу и населению, - пояснил Николай Паскару.

Также он убежден, что сторонники Илана Шора предпринимают разные попытки, чтобы защитить интересы беглого оргеевского мэра, и все забыли о сомнительной сделке по аэропорту и краже миллиарда.

- Заседание парламента должно было состояться в четверг. К тому времени наши оппоненты хотели организовать масштабные протесты, организовать революцию, проплатили своих активистов по районам, которые должны были подвозить народ в Кишинев. И под шумок вынудить парламент свалить правительство. Но не срослось, они показали только свою полную несостоятельность. На заседании провоцировать прессу. Но ведь шла онлайн-трансляция, и все видели, что там происходит. Таубер и Сырбу бегали по залу и вели прямую трансляцию для своих хозяев, - рассказал Николай Паскару.

Депутат верит, что правительство Иона Кику сделало все, чтобы страна вышла из экономического и социального кризиса с минимальными потерями.

- Кабмин выдержал сильный удар, в обстановке пандемии и назревающего кризиса. И если получим российский кредит, это будет сильная поддержка стране. Ибо самый серьезный кризис нас ждет зимой, - прокомментировал депутат.

Автор: Михаил Генчу


 
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