Плахотнюк вошел в список самых коррумпированных граждан мира

Владимир Плахотнюк вошел в список 84 самых коррумпированных граждан планеты.

Такой подсчет сделал исследовательский центр Конгресса США (Congressional Research Service -CRS), сообщает портал scheme.md. Плахотнюк – посаженный отец Адриана Канду, лидера партии «Про Молдова».

Ранее депутат парламента, известный политолог Богдан Цырдя заявил, что везде в госорхганах остались люди, верные Плахотнюку.

– Люди Плахотнюка продолжают дестабилизировать ситуацию в стране, находясь на ключевых должностях в государственных агентствах, – заявил ранее депутат Цырдя в программе «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло».

Парламентарий напомнил, что перед местными выборами в 2019 году мы наблюдали повышение цен на электроэнергию с подачи Национального агентства регулирования в энергетике, на бензин, на коммунальные услуги и прочее.

Цырдя уверен в том, что люди из клана Плахотнюка остались на местах руководить рядом агентств и запускают процесс дестабилизации в стране в нужный для Плахотнюка момент.