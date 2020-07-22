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Плахотнюк вошел в список самых коррумпированных граждан мира
22.07.2020

Владимир Плахотнюк вошел в список 84 самых коррумпированных граждан планеты.

Такой подсчет сделал исследовательский центр Конгресса США (Congressional Research Service -CRS), сообщает портал scheme.md. Плахотнюк – посаженный отец Адриана Канду, лидера партии «Про Молдова».
Ранее депутат парламента, известный политолог Богдан Цырдя заявил, что везде в госорхганах остались люди, верные Плахотнюку.

– Люди Плахотнюка продолжают дестабилизировать ситуацию в стране, находясь на ключевых должностях в государственных агентствах, – заявил ранее депутат Цырдя в программе «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло».

Парламентарий напомнил, что перед местными выборами в 2019 году мы наблюдали повышение цен на электроэнергию с подачи Национального агентства регулирования в энергетике, на бензин, на коммунальные услуги и прочее.

Цырдя уверен в том, что люди из клана Плахотнюка остались на местах руководить рядом агентств и запускают процесс дестабилизации в стране в нужный для Плахотнюка момент.


 
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