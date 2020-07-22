Ветеранам войны увеличат размеры ежемесячных пособий

Правительство Кику разрабатывает поправки к законам.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявляет о начале разработки проекта поправок к Закону о дополнительной социальной защите отдельных категорий населения по вопросу увеличения размера ежемесячного государственного пособия определенным категориям ветеранов войны.

Заинтересованные лица могут внести свои предложения до 31 июля 2020 года.

На данный момент ежемесячные пособия ветеранам были увеличены с 1 января 2020 года со 100 до 300 леев, а с 1 января 2021 года они увеличатся до 500 леев.

С 1 июля ежемесячные пособия вдовам участников войны были увеличены с 250 до 500 леев.

Недавно парламент утвердил инициативу правительства Иона Кику, согласно которой неработающие ветераны войны получат полисы медицинского страхования за счет государства.

Также был увеличен бюджет, выделенный на реабилитацию ветеранов войны и членов их семей.

Претерпел изменения и механизм предоставления ветеранам путевок в санатории и лечебницы.

При правительстве было создано Бюро по связям с ветеранами, которое выделяет и работает в приоритетных направлениях в области социальной и правовой защиты ветеранов войны и участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, а также членов их семей.

Автор: Михаил Генчу