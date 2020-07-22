В Молдове на карту поставлено почти все...

В известной мере провал вотума недоверия правительству Иона Кику был предопределен.

Психологическая победа

Предопределен историей с депутатом Штефаном Гацканом. Социалисты действовали очень жестко, вернули Гацкана в свои ряды и переломили тренд. Победа была психологической. Напомним, что именно присутствие Штефана Гацкана позволило с четвертой попытки провести заседание парламента в связи с взятием правительством под свою ответственность изменений в бюджет - пишет mejdurecie.md. Этот факт демонстрировал, что большинство у правящей коалиции сохранилось. Также важным знаком, показывающим, что отставки правительства, скорее всего, не будет, стало блокирование парламентской комиссией вотума недоверия министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорике Думбрэвяну.

Однако ПДС все же решилась поддержать атаку на правительство Иона Кику, но нападение было умело отбито. Социалисты видели, что оппозиция пытается с помощью митингов «комбатантов» и иных инструментов нагнетать обстановку, поэтому решили процедуру слушаний премьера в парламенте провести незамедлительно. Итог известен. Вотум недоверия правительству Кику провалился.

Бонусы нынешней власти

Каковы главные последствия того, что произошло?

Игорь Додон получает более благоприятные условия в президентской кампании. И теперь, если не случится чего- то экстраординарного, он объявит о своем участии в выборах.

Социальные инициативы, объявленные ранее, будут реализованы, а они касаются большого количества людей.

Кроме этого, нам следует ожидать снижение цены на электричество и газ. Премьер уже заявил, что в переговорах с МВФ повышение тарифов и налогов не будет обсуждаться.

Очень вероятно, что история с российским кредитом в 200 миллионов евро также завершится благополучно. В Молдову стала приходить помощь Запада для борьбы с пандемией. Только что стало известно, что Банк Развития Совета Европы выделил 70 млн. евро на эти цели.

Словом, если власть будет действовать эффективно, осмотрительно, аккуратно, продумывать каждый свой шаг, не допускать заносчивости, не показывать всем своим видом, что они – победители, то у Игоря Додона появляются хорошие шансы выиграть на президентских выборах.

Таким образом, главный административный ресурс будет находиться в руках нынешнего главы государства.

Помимо этого, правоохранительные органы, и прежде всего генпрокуратура могут продолжить свою работу в более стабильной и надежной обстановке с точки зрения единства власти. Поэтому следует ожидать новые конкретные действия по громким делам. Если мы их действительно увидим, то шансы кандидата власти победить на выборах возрастут.

Последний бой Майи Санду

Как ни странно, к числу условных победителей нам следует отнести и Майю Санду. Несмотря на совместное голосование ПДС с Про Молдова и партией «Шор» за отставку правительства Кику, она получает шанс на тотальную поддержку правого фланга. Ранее и платформа «Достоинство и Правда», и унионисты критиковали ее за «молчание», нерешительность, и даже приписывали Майе Санду «сотрудничество» с Кремлем. Теперь все эти хлесткие и опасные обвинения уйдут в прошлое.

ПДС будет исполнять выгодную роль основной угрозы для власти. И свой самый главный тезис Майя Санду уже озвучила: «Власть хочет сфальсифицировать выборы», «украсть победу» у демократических, проевропейских сил. А это значит, что у всех прозападных партий есть общий враг – Игорь Додон. А поэтому силы правого фланга должны объединиться, действовать согласованно и не допустить, чтобы «воры украли страну».

Майе Санду обречена на решительность и отчаянные шаги, и в борьбе за президентское кресло она пойдет до конца. Потому что поражение на выборах главы государства означает конец ее политической карьеры. Пусть не немедленный, но неизбежный. Правому флангу понадобится новый лидер.

Платформа «DA» остается на плаву

Удивительно, но поражение по вотуму недоверия правительству Кику является маленькой победой ППДП. Они давно объявили о своей идее выдвинуть вотум недоверия и без поддержки ПДС выглядели болтунами, людьми от которых абсолютно ничего не зависит. Поскольку дело с вотумом недоверия было доведено до конца, пусть не до отставки, однако все происшедшее позволяет говорить, что платформа «DA» остается важным политическим игроком. И ПДС может добиться ощутимых результатов только в союзе с ППДП. Если представители платформы «DA» будут действовать умело, то они смогут сохранить данный статус и остаться на плаву.

Теперь олигархи не враги, а союзники

Однако как и ПДС, так и платформу «DA» накрыла недобрая тень ПРО Молдовы и партии «Шор». Их образ борцов с олигархами не просто поблек, а репутация подмочена. Теперь они не смогут использовать тему борьбы с «олигархическим режимом» без отрицательных последствий для себя. Так как любые разговоры в этом духе или упоминание о своих заслугах в изгнании из страны Шора и Плахотнюка, будут выглядеть дурной шуткой. Кроме улыбки и смеха такие заявления вызывать ничего другого не будут. Это та цена, которую им придется заплатить за сотрудничество с ПРО Молдовой и партией «Шор» в связи с объявлением вотума недоверия.

Андриан Канду публично рассказал о переговорах между ПРО Молдовой и платформой «Достоинство и Правда», а также сказал, что «делегированная группа (Владимир Чеботарь и Сергей Сырбу) вели обсуждения разных вопросов с другими партиями. «На прошлой неделе мы встречались, и был пресс-релиз, но о других встречах, если не согласовано давать какую-то информацию, я не могу говорить», — подчеркнул Канду. Однако понятно, что речь идет о ПДС. Также ранее лидер ПРО Молдовы заявлял, что его формирование будет поддерживать на президентских выборах Майю Санду.

Социалисты и демократы уже активно используют все эти моменты и называют своих конкурентов — ПДС, ППДП, ПРО Молдову и партию «Шор» «альянсом хаоса».

Борьба за власть продолжится, но иными средствами

Неудача с вотумом недоверия также означает, что оппозиция дальше в борьбе за власть будет использовать иные «инструменты». Поскольку законные способы свержения правительства исчерпаны, то главный упор будет сделан на дестабилизацию обстановки и очернение оппонентов. Появится много нового компрометирующего материала, разоблачений, некрасивых историй о депутатах, чиновниках, окружении Игоря Додона и о нем самом.

Безусловно, будет поднята новая волна русофобии, так как на президентских выборах геополитический фактор станет превалирующим.

На карту поставлено очень многое

Комментируя провал вотума недоверия правительству Иона Кику, Игорь Додон сказал: «Думаю, что сейчас важно всем извлечь урок из того, что произошло – и оппозиции и правлению – оставить позади эти неловкие события и решить, что можно хорошего сделать для людей в будущем».

Но сотрудничество в стремлении сделать для людей что-то хорошее – это последнее, чем займутся молдавские политики перед нарастающей конфронтацией и в период ожесточенной борьбы за власть в ближайшие месяцы. И проваленный вотум недоверия –не мотив для примирения, а повод для реванша. Истерика, которая случилась у депутата партии «Шор» Марии Таубер, а также сильный эмоциональный всплеск других депутатов оппозиции ясно указывают, что страсти будут только накаляться.

Пандемия, экономический кризис и выборы — весьма взрывоопасное сочетание. А на карту поставлено очень многое: личное и политическое будущее Игоря Додона, Майи Санду, Андрея Нэстасе, других партий и общественных лидеров, но главное — судьба сбежавших за границу криминальных олигархов: Влада Плахотнюка и Илана Шора.

ПАВЕЛ МУНТЯН