Эксперты Молдовы и Приднестровья обсудили возможности возобновления прямой телефонной связи

Эксперты Молдовы и Приднестровья рассмотрели накануне в рамках заседания (в режиме онлайн) рабочей группы по телекоммуникациям и почтовым услугам проблему телефонной связи граждан на обоих берегах Днестра.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в ,юро по реинтеграции, рассматривались, в частности, «вопросы, связанные с реализацией протокола об организации взаимодействия в области телекоммуникаций от 25 ноября 2017 г., условия и предпосылки для выдачи лицензии местному оператору («Интерднестрком» - «И»), соблюдение им законодательства РМ, перспективы его развития, в том числе вопросы, связанные с правовой базой для подключения, получения и поддержания лицензии, защиты персональных данных, уведомления Национального центра защиты персональных данных, соблюдения правовых актов».

По мнению Бюро, за 2,5 года в ходе проведенных в рамках рабочей группы около 40 заседаний на платформе ОБСЕ, Кишинев продемонстрировал «конструктивизм, прагматичный подход, основанный на законодательстве, стратегическое видение развития и диверсификации услуг для граждан».

«В то же время приднестровская сторона не проявляла гибкости и сдержанно отнеслась к предложениям нормативного и технического характера, а также планам развития», - считает молдавская делегация.

Бюро пояснило, что Кишинев «желает взаимоподключения сетей телекоммуникаций обоих берегов Днестра на законных условиях, чтобы защищать права своих граждан, в открытом и конкурентном пространстве с другими операторами в контексте окончательного процесса реинтеграции страны».