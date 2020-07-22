Два инновационных препарата будут тестироваться на пациентах, зараженных новым коронавирусом

Клинические испытания препаратов были одобрены Агентством по лекарствам и медицинским изделиям Республики Молдова.

Это первые клинические испытания для лечения инфекции COVID-19 в нашей стране и будут проводиться в Республиканской клинической больнице им. Тимофея Мошняги.

Названия препаратов не оглашаются. Известно, что исследования проводятся по инициативе ARENSIA Exploratory Medicine Moldova, а «производители - это крупные фармацевтические компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством лекарств в США, ЕС и Канаде».

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