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Здоровье
Два инновационных препарата будут тестироваться на пациентах, зараженных новым коронавирусом
22.07.2020

Клинические испытания препаратов были одобрены Агентством по лекарствам и медицинским изделиям Республики Молдова.

Это первые клинические испытания для лечения инфекции COVID-19 в нашей стране и будут проводиться в Республиканской клинической больнице им. Тимофея Мошняги. 

Названия препаратов не оглашаются. Известно, что исследования проводятся по инициативе ARENSIA Exploratory Medicine Moldova, а «производители - это крупные фармацевтические компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством лекарств в США, ЕС и Канаде».

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