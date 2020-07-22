В Молдове почти сенсация на валютном рынке: Курс доллара впервые за долгое время упал ниже психологического порога в 17 леев

В двух словах: вот, что значит, когда трудовые мигранты застряли в Молдове.

Тем временем, в Молдове незаметно случилось весьма знаменательное событие: курс доллара впервые за долгое время упал ниже психологического порога в 17 леев.

Его цена составит сегодня 16 леев 98 банов.

У евро минус 8 банов. Он будет стоить 19 леев 43 бана.

Румынский лей будет стоить 4 лея 1 бан или на 2 бана меньше, чем вчера.

Стоимость украинской гривны составит 61 бан, а российского рубля – 24.

В двух словах: вот, что значит, когда трудовые мигранты застряли в Молдове, а туристические направления закрыты: предложение есть, а спроса маловато.

ЛИДИЯ ТКАЧ