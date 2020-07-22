Дину Цуркану. Будущее системы образования в Молдове – эффективный микст «классики» и онлайна

Интервью с Дину Цуркану, проректором Технического университета Молдовы по информатизации, партнерствам, институциональному имиджу и коммуникации. Рубрика EduTime при поддержке компании Crunchyroll.

Дину, добрый день. Знаю, что в период с начала пандемии COVID-19 ты был вовлечен в целый ряд проектов, связанных с развитием онлайн образования в Молдове, но хочу поговорить сегодня об одном из них – Educatie Online (educatieonline.md). Это тот случай, когда не было счастья, да несчастье помогло? Карантин дал толчок онлайн образованию в Молдове больше, чем все другие 20 лет третьего тысячелетия? Это точка перехода к онлайн образованию в республике?

Смотри. Мы говорим о школьном образовании, поэтому речь не идет о замене классического образования образованием онлайн. Но в период жесткого карантина это было единственной возможностью не оставить детей без занятий, а в будущем, и это, может, самый важный аспект, онлайн уроки станут неотъемлемой частью нашей системы образования.

Давай по порядку. У меня нет детей школьного возраста, так что мне нужна краткая лекция, что такое проект Educatie Online?

Это цифровая библиотека. С начала объявления карантина прошло только четыре месяца, но в библиотеке уже около 2500 видеоуроков для учащихся первых – двенадцатых классов. Уроки записаны на румынском и русском языках лучшими учителями Молдовы, в проекте участвовали более 150 преподавателей из 69 учебных заведений. И это – только начало проекта…

Но это же, реально, огромный объем работы. Я больше пяти лет занимался видео production для интернета и могу себе представить, что такое отснять и смонтировать тысячи часов видеоматериала. Плюс учителя – это точно не профессиональные ведущие, значит, неизбежны съемки дублей и более длительная подготовка к съемкам.

Это реально огромный объем работы. Я был свидетелем этого процесса. Съемки первых уроков начались в аудиториях ASEM, но потом перешли к нам, в Технический университет. Мы предоставляли хорошо оборудованные для съемок аудитории. Одновременно над проектом работало 20 съемочных команд. В итоге уроки по дисциплинам, включенным в национальную учебную программу, смогли бесплатно посмотреть тысячи учеников.

Насколько проект был востребован с «той стороны»? Одно дело снять, другое – добиться реальной отдачи…

Я тебе скажу, что количество просмотров проекта было таким, что мы уже получили предложение монетизировать показы на YouTube. Причем смотрят не только из Молдовы. Проект получил неожиданный резонанс в Румынии и, даже, в России, ведь на платформе много уроков и на русском языке. По своему масштабу Educatie Online оказался крупнейшим образовательным онлайн ресурсом, созданным в регионе в период с начала пандемии.

Дину, у меня «неудобный вопрос». Проведу параллель. Я много разговариваю сейчас с бизнесменами, которые запустили онлайн магазины в период карантина. Да, во время ограничений был резкий скачок продаж в онлайне, но сейчас у многих он пошел на спад. Люди возвращаются к традиционной модели поведения. Не произойдет ли тоже самое и с онлайн образованием?

Думаю, нет. Расскажу тебе сначала один пример, а потом назову еще и одну явную причину. Пример. Технический университет использует платформу Microsoft, в том числе и аналог Zoom – Microsoft Teams. Там есть часть «фич», которые даже лучше Zoom, но сейчас речь не о самом продукте. Так вот, мы сотрудничаем с Microsoft и, каково же было наше удивление, когда мы неожиданно получили письмо из офиса Microsoft с отметкой нашего прогресса в части использования продуктов Microsoft.

И что они отметили?

Знаешь, какой у нас был рост в использовании Microsoft Teams? 18 000 процентов! Студенты для себя открыли, что для консультации перед экзаменом можно уже не ехать, например, из Бельц в Кишинев, а спросить обо всем преподавателя онлайн, в конференции, и не выходя из своего дома. По итогам этого периода мы опросили студентов и большинство ответили, что ИТ инструменты образования для них – это супер решение и на будущее, потому что технологии полностью изменили способы общения между людьми, изменили то, как мы находим и используем информацию, изменили способы функционирования бизнеса и государства. Это, если говорить о нашем собственном опыте работы онлайн. Онлайн инструменты адаптированы под быстро меняющийся современный мир, в котором человек должен учиться на протяжении всей жизни, а не только первые 20 лет!

Ты хотел назвать и еще одну причину, почему не будет «отката» назад в проекте Educatie Online..

Причина в том, что к проекту привлечены лучшие учителя Молдовы. Будем честными, не может пока система образования функционировать так, чтобы в любом селе страны уроки проходили на высшем уровне. Но интернет и, хотя бы, смартфоны, есть уже везде. И поэтому дети со всей страны получают сейчас равный, подчеркну, равный доступ к возможности послушать лучших преподавателей.

Не думали такую практику внедрить в работу Технического университета?

Ты прямо в точку. На уровне ректора уже принято решение начать снимать теорию и практику первого курса по математике, физике, химии, механике, программированию и техническому черчению. Программы будут выложены бесплатно онлайн. Это не значит, что можно не ходить на занятия, но это значит, что в любой момент студент сможет посмотреть еще раз в записи лекцию. Причем – в подаче лучших преподавателей университета.

Кроме того, в этом году мы протестировали организацию экзаменов и защиты дипломных работ в режиме онлайн. Вплоть до использования разных QR кодов для разных групп экзаменующихся, чтобы у каждой было свое задание. Скажу смело, после пандемии вернуться к контрольным на бумаге будет все равно, что вместо компьютеров снова признать главным средством обучения мел и доску.

А что ждет Educatie Online в новом учебном году?

Проект будет развиваться. Запланирована запись еще нескольких тысяч уроков, а также курсы для дошкольников и для детей с нарушениями слуха. Кроме видео на проект будут загружены и другие материалы, в том числе и упражнения, чтобы учащиеся могли интерактивно взаимодействовать с платформой.

Давай подведем итог. Считаешь ли ты, что этот неожиданный и вынужденный толчок к развитию онлайн образования, станет точкой поворота в образовательном процессе в Молдове?

Да, полностью уверен в этом. Еще раз хочу повторить. Я ведь и сам отец двух детей и слушаю их мнение. Онлайн не может полностью заменить классическое образование. Детям обязательно нужна социализация, которую они получают в школе в общении со сверстниками и учителями. Но онлайн выступает как идеальное и мощное дополнение к традиционной системе образования. Это доступ к лучшим преподавателям, это возможность вернуться к повторению материала, это возможность не отставать от класса, если заболел. Так что оптимальным станет микст онлайн и классического образования.

Кроме того, как это ни тревожно, но не все вопросы с пандемией можно считать решенными. Ситуация неопределенная. Так что я ни в коей мере не жду отката обратно усилий по развитию онлайн платформ образования.

Дину, уже в завершении. В проекте Educatie Online приняло участие много структур, в том числе и мой партнер по рубрике, Crunchyroll. Давай упомянем, хотя бы, основных партнеров проекта. Это будет правильно, ведь была проделана огромная работа…

Проект является инициативой мэрии Кишинева (Главное управление образования, культуры, молодежи и спорта), в сотрудничестве с Министерством образования, культуры и науки Республики Молдова, созданной при поддержке Фонда Сороса-Молдова, Технического университета Молдовы, шоу EduTolk, Crunchyroll, Национальной ассоциации компаний TIC и Академии инновации и изменения через образование.

P.S Теперь моя совесть спокойна. И от себя добавлю. Когда писал интервью пошел с подачи Дину Цуркану смотреть уроки на Educatie Online. Завис почти на час. Было интересно, чему сейчас учат детей лучшие учителя Молдовы. Могу сказать одно. Хорошо, что мне не надо больше сдавать экзамены на БАК.

Павел ЗИНГАН