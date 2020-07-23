23 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Премьер-министр Молдовы Ион Кику: Дети вряд ли вернутся в школы 1 сентября
23.07.2020

По словам главы кабинета министров, вряд ли удастся вернуться к режиму, который был до марта - до закрытия школ.

«Пока что не было принято решения о возвращении в школы в новом учебном году. Было предложено 7 моделей для дальнейшего обсуждения. Но я не думаю, что удастся вернуться к режиму, который был до марта, до закрытия школ», – отметил премьер-министр в интервью порталу Agora.

На вопрос, были ли обеспечены дети в тот период, когда они учились из дома, доступом в Интернет и компьютерами, премьер-министр ответил:

«Не существует чудесных решений, когда однажды все проблемы будут решены. По данным Министерства образования, все дети, обучающиеся в школах, были вовлечены в образовательный процесс. Конечно, я думаю, что не все дети были подключены к Интернету и, возможно, они стояли в очереди к компьютеру».

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
86
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.