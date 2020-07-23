Правительство Кику свергнуть нельзя

Спустя 11 лет после оранжевой революции апреля 2009 года, в результате которой самые «демократичные» и «проевропейские» на тот период партии сделали Влада Плахотнюка «паханом» всей Молдовы, беглый олигарх решил попробовать вернуться к власти тем же способом. Сделано это было в парламенте – руками лидера партии PAS Майи Санду и ее коллеги из Платформы DA Андрея Нэстасе, на улице – руками комбатантов.

И это не конец истории с вотумом недоверия, дал понять лидер партии Pro Moldova Андриан Канду на брифинге 21 июля, комментируя провал атаки на правительство Кику. Но сказанное им – лишь бравада. Пока перспектив у планов олигархической группировки нет. После того, как вотум недоверия кабмину провалился, использовать схему еще раз не получится.

Шеф, все пропало!

«Этот план можно считать мертвым, я не вижу ни одного способа его реанимировать, - говорит политический аналитик Игорь Боцан. - Просто не имеет смысла после неудачной попытки начинать все заново. Во-первых, депутаты из ДПМ, на которых ранее можно было повлиять, чтобы они перешли в оппозицию, сейчас будут крайне осторожны в своих решениях. Какое политическое будущее у тех, кто ушел от демократов и сейчас находятся рядом с Канду? У них его нет, по крайней мере, это выглядит именно так. Я думаю, у них была надежда, что их шеф вернется и все будет как раньше».

Да, родственник Плахотнюка обещал продолжить борьбу. «Pro Moldova будет искать способы, чтобы избавиться от правительства как можно скорее, и упущенный вотум недоверия еще не означает военное поражение», - сказал Канду, обещая «сюрпризы» в самое ближайшее время. Звучит зловеще!

«Сюрпризы» политических эгоцентристов

По мнению молдавских и зарубежных экспертов, таким «сюрпризом» может стать попытка очередной «цветной революции», наподобие той, что произошла у нас 11 лет назад. Финансирование этих планов будет осуществляться на средства украденного группировкой Плахотнюка-Канду миллиарда долларов, а в качестве тарана будут использоваться PAS, DA, подкупленные Плахотнюком комбатанты и продажные лидеры общественных организаций, существующие на зарубежные гранты.

Какая роль отведена в подготовке новых переворотов «демократичным» и «проевропейским» Майе Санду и Андрею Нэстасе, на словах ратующих за переход власти только законным путем? Время покажет. Но их открытая поддержка на прошлой и нынешней неделе политических требований комбатантов о безоговорочной отставке всех ветвей власти во время протестов перед зданием парламента о многом говорит. Расшатывать власть в период санитарного и экономического кризиса могут только политические эгоцентристы. И это доказали события 20 июля.

В парламенте царил дух сельского схода в Жора де Жос

В понедельник скандально завершилась весенне-летняя сессия высшего законодательного органа страны.

Решение провести заседание парламента в этот день было принято утром постоянным бюро высшего законодательного органа по инициативе спикера Зинаиды Гречаный. Об этом она сообщила в начале заседания, на котором присутствовало 95 депутатов. Выяснилось, что COVID-19 выявили еще у двух депутатов: Игоря Химича и Владимира Витюка из фракции «Шор», которые находятся дома на самоизоляции. Эти двое пропустили самое скандальное заседание парламента нынешнего созыва.

Первое шоу еще до выхода на трибуну Иона Кику с отчетом о деятельности правительства устроила депутат фракции «Шор» Марина Таубер. Она потребовала присутствия на заседании своих инфицированных коллег, чтобы обеспечить стопроцентное присутствие фракции. «Заболевшие депутаты должны сидеть дома и принимать лечение, - парировала спикер. - Остальным членам фракции никто не запрещает здесь находиться».

Тем не менее, в течение десяти минут Таубер продолжала громко возмущаться, несмотря на выключенный микрофон. В разговор вмешался «отец молдавской демократии», жовиальный депутат Дмитрий Дьяков.

«Мариночка, это парламент, а не заседание примэрии села Жора да Жос, - сказал он ласково-иронично. - Ты приняла лекарства от COVID или жаропонижающее? Г-н Канду, попросите г-жу Марину замолчать. Г-жа спикер, у парламента есть право предложить поставить на голосование вопрос о выводе из зала депутатов, которые сознательно создают ситуации, мешающие проведению заседания».

Кику: PAS и DA не платили бюджетникам зарплату

Пошумев еще некоторое время, одноклассница Шора успокоилась. На трибуну поднялся Ион Кику.

Свой доклад премьер начал с критики лидеров партий PAS и Платформы DA. «Благодарю депутатов, подписавших этот вотум, за возможность представить положение дел в стране, - сказал премьер. - Прежде всего, я должен сделать ссылки на период пятимесячного правления Майи Санду и Андрея Нэстасе. Все относительно и познается в сравнении. По состоянию на 15 ноября, когда было избрано нынешнее правительство, около 11 тысяч работников трехсот бюджетных учреждений не получили зарплату, хотя был мир и пандемии еще не было. Причем, долги накопились и за сентябрь. Создается впечатление, что за пять месяцев правительство так устало, что уже не могло думать о зарплатах людей».

Санду плюс Шор и Ротшильд. Неприятную правду не заглушить криками

«Кроме желания получить персонального прокурора, Санду интересовало, к примеру, то, как сделать, чтобы кишиневский международный аэропорт принадлежал Шору и Ротшильду», - сказал Кику.

Это заявление Кику было настолько убийственным, что вызвало у депутатов оппозиции желание криком заглушить опасную правду. Они стали громко выкрикивать «Лжец!» и «Отставка!». Возникла перепалка правых с коллегами из правящего большинства, которая едва не переросла в потасовку.

Депутаты оппозиции вышли к президиуму и окружили трибуну, не давая Кику продолжать доклад. Чтобы утихомирить страсти, Зинаида Гречаный объявила получасовой перерыв.

Не пускают в дверь – ломаем ее

Когда депутаты вернулись в зал заседаний, возник новый скандал. Его зачинщиками выступили журналисты правых изданий, находящиеся в зале для прессы. Они возмутились отключением прямой трансляции заседания парламента в момент стычки депутатов у центральной трибуны и организовали шумный протест, требуя допуска в зал пленарных заседаний.

Депутаты оппозиции вышли к представителям СМИ и попытались помочь им пройти в зал. Сотрудники службы безопасности воспрепятствовали этому, завязались стычки, в результате была сломана дверь.

Шум вынуждал спикера несколько раз прерывать речь премьера. Депутаты партий PAS, Платформы DA и Pro Moldova настойчиво требовали присутствия журналистов при обсуждении вотума недоверия. Спикер возмущенно удивилась особой активности депутата от Pro Moldova Андриана Канду: «Ведь вы были спикером парламента прошлого созыва, вы руководили парламентским большинством, которое приняло решение не допускать журналистов в зал! Почему тогда не возмущались?!».

Отчет, который никто не слушал

Ситуация разрядилась после того, как спикер поставила на голосование вопрос о том, чтобы разрешить операторам телеканалов вести съемку в зале заседаний. Решение поддержало большинство депутатов. Вход представителей СМИ в зал был встречен аплодисментами. «Это позор, что мы аплодируем допуску журналистов в зал, - отреагировал депутат Игорь Гросу. – Как будто у нас Северная Корея». Этот вопрос следовало, опять-таки, адресовать Канду.

Сам отчет оппозиция толком не слушала. Повышение зарплат медикам и учителям, вопросы пенсий, социальных пособий, субсидий и т.д. депутатов не интересовали, как и вопросы, связанные с программами «Первый дом», «Хорошие дороги», «Врач для тебя» и другими, инициированными еще правительством Павла Филипа. Тогда нынешний премьер возглавлял министерство финансов. «Несмотря на пандемию, растут макроэкономические показатели, экономика успешно восстанавливается, правительство с оптимизмом смотрит в будущее», – на такой ноте завершил свой отчет Кику.

Потом депутаты поупражнялись в постановке неудобных вопросов. Как чувствует себя премьер-министр страны, входящей в десятку лидеров по числу заразившихся COVID-19? Кику ответил так: «А в Израиле ситуация сейчас еще хуже».

Депутаты оценивали деятельность правительства Кику исходя из партийной принадлежности. Оппозиция гнула свою линию, критикуя кабмин, обвиняя в плохом управлении страной и лживости. Депутаты правящего большинства защищали команду Кику, расхваливая его деятельность. Социалист Владимир Головатюк весьма загадочно охарактеризовал работу кабмина, сказав: «В ситуации пандемии после 17 марта, когда была объявлена чрезвычайная ситуация с пандемией в Республике Молдова, правительству Иона Кику удалось главное – сохранить целостность страны».

Голосов не было и быть не могло

Пятичасовые дебаты - вместо запланированных двухчасовых – завершились голосованием по законопроекту о выражении вотума недоверия правительству. Его поддержали 46 депутатов. Как и предсказывали эксперты, достаточного количества голосов для свержения кабмина Кику не набралось. Таким образом, надежды лидера Платформы DA Андрея Нэстасе порулить страной рухнули. По крайней мере, в ближайшее время.

«Молот ведьм» как средство борьбы с сатанизмом в правом лагере

Политик свалил вину за неудавшуюся попытку на общество, которое не проявило сознательности и не поняло, что только его команда может спасти страну. Об этом Нэстасе заявил на следующий день в ходе передачи «Cutia Neagră» на TV8.

Лидер DA упорно уклонялся от ответа на вопрос, как он намеревался получить голоса, если наотрез отказывался от поддержки фракций Pro Moldova и Шор. Получается, что вотум недоверия правительству был выдвинут просто для разминки и демонстрации игры мускулов. При этом – на случай, если правительство как-нибудь все-таки падет – было проведено распределение должностей. Вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь планировался на должность премьер-министра, намекнул Нэстасе. Он сообщил, что «ни Шор, ни Канду, ни те, кто фигурировали в отчете комиссии Слусаря», не стали бы частью нового кабмина: «В стране был бы такой премьер, как Александр Слусарь, такой министр иностранных дел, как Игорь Мунтяну, очень хорошие специалисты по преодолению кризиса». Лидер DA отказался назвать имена других «теневых министров», но сказал, что на минюст нацелился «человек вне партии».

Неизвестно, согласна ли с таким раскладом председатель PAS Майя Санду - или просто пользуется коллегами как марионетками. Политик заявила в эфире передачи Cotidianul Live, что партия преследовала одну-единственную цель: проверить, сможет ли оппозиция получить достаточно голосов. Она сообщила, что планирует новую попытку сменить правительство. Надежда все на ту же фракцию Филипа: «Я думаю, что переговоры с ДПМ должны продолжаться и, возможно, когда ситуация станет еще хуже, они прислушаются и поймут, что все должно измениться».

Создается полное впечатление того, что Майя Санду намерена свергнуть правительство Кику путем колдовства. Других путей нет. И парламентскому большинству на каникулах следует просто почитать известное руководство по борьбе с демонологией и сатанизмом – старый добрый трактат «Молот ведьм».

«Олигархи получили по рукам…

Президент Игорь Додон считает, что правая оппозиция «способна только провоцировать скандал, хаос и нестабильность». Он написал на своей странице в соцсети: «С самого начала это была акция без содержания, политическая импровизация, она основывалась исключительно на олигархическом сценарии, для чего некоторые депутаты были оторваны от большинства. Олигархи получили должный урок, который сводится к тому, что деньги не могут купить все и всех».

… А Санду и Нэстасе приобрели унизительный опыт»

Додон выразил надежду на то, что лидеры правых Майя Санду и Андрей Нэстасе также «поняли из этого унизительного опыта, что не стоит ставить свои подписи вместе с мафиозными группировками, представленными партиями Pro Moldova и «Шор», идти вместе с ворами миллиарда долларов, не стоит пятнать свое имя, попадая в их ловушку».

«Тактика DA ведет к самоуничтожению»

Вотум недоверия был обречен, уверена бывший депутат Стелла Жантуан. «У них была цель поднять рейтинг лидера Платформы DA, - заявила она в эфире TV8. - Мы видим, что в опросах он сильно упал. Каков итог этого плохо продуманного плана? После неудачного голосования против правительства, я надеюсь, Платформа DA вакцинировалась против молдавского COVIDа и поймет, что они не могут сесть за стол, требуя голосования без условий. Эта тактика ведет к самоуничтожению».

Политический аналитик Корнелиу Чуря придерживается того же мнения: желая скомпрометировать правительство, партия Нэстасе проиграла больше всех, потому что слишком настаивала на отставке, безосновательно надеясь на то, что к движению анти-Кику примкнет еще кто-то помимо PAS. То, что такие надежды были, подтвердил депутат Лилиан Карп: по его словам, парламентская оппозиция провела переговоры с лидером ДПМ Павлом Филипом в надежде на то, что возглавляемая им фракция проголосует за отставку кабинета министров. «Я надеялся до последнего момента, что Павел Филип примет правильное решение с командой проголосовать за отставку этого правительства и проголосовать за проевропейское правительство», - заявил депутат в эфире Jurnal TV.

От нового корыта к новому правительству

Остается отметить, что в грязную игру против политических оппонентов Плахотнюк-Канду и Санду-Нэстасе втянули не только журналистов, но, в очередной раз, и комбатантов. Это – знакомый почерк Плахотнюка, который не раз использовал втемную людей в камуфляже.

Уже ясно, что ветераны войны в Приднестровье хотя и выдвигают социальные требования, но не считают их главной целью. Комбатанты уже получили бесплатную медстраховку, их пособия увеличены с 300 до 500 лей. В следующий раз они будут требовать пособий в 3000 лей и отставки правительства. Все как в сказке про золотую рыбку: сначала речь идет о новом корыте, потом – о новом кабинете министров.

Появление комбатантов в центре Кишинева не случайно, говорит приднестровский политолог Игорь Шорников: «Это не самостоятельная политическая сила, это, скорее, стихия толпы, которую направляют в нужное русло, а нити управления - в руках беглого олигарха… В июне прошлого года Влад Плахотнюк вывел их на митинг в свою поддержку. Они были и остаются орудием бывшего хозяина Молдовы. Вопрос в том, почему об этом неохотно вспоминают действующие молдавские политики, почему депутаты от вроде бы антиолигархической партии Майи Санду выступают в поддержку комбатантов и их несуразных требований?».

Ответ очевиден: «Санду - креатура США, Влад Плахотнюк скрывается там и полностью зависит от Вашингтона, поэтому эти два персонажа молдавской политики оказались в одной упряжке и работают на одну задачу - забрать у Игоря Додона президентский пост… Комбатанты – идеальная субстанция для дезорганизации политического процесса в Молдове и обострения конфликтного потенциала внутри молдавского общества. Даже если Игорь Додон победит на выборах, комбатанты могут стать "пушечным мясом" очередного "цветного" переворота. Тогда, возможно, именно на их плечах Майя Санду и въедет в президентский дворец».

Николай ПАВЛОВ