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Политика
Санду требует от Кику 100 тысяч лей
23.07.2020

Лидер партии PAS Майя Санду требует 100 тыс. Леев от премьер-министра Иона Кику в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб. Как передает агентство "ИНФОТАГ", она также требует в суде опровержения "лживого заявления премьера" на его страничке в Facebook.

Премьер-министр не ответил в среду на вопрос журналистов, придет ли он на первое заседание суда, которое назначено на 22 октября. "Нужно посмотреть, какая программа у меня в этот день", - сказал он.

На просьбу ответить, считает ли он себя виновным, Кику сказал: "Только дамы могут решать, виноват я или не виноват".

Выступая в парламенте 20 июля, премьер Кику сказал, что правительство Санду в 2019 г. отсрочило концессионеру аэропорта - Avia Invest, выплату в бюджет 118 млн. леев.

Санду обратилась в суд, указав, что Кику выдвинул против нее ложные обвинения. Она утверждает, что ложные обвинения касаются не только аэропорта, но и гарантии правительства Национальному банку на кредитование трех банков, из которых в 2014-2015 гг. украли $1 млрд.


 
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