Переговоры по новой программе МВФ продвигаются: достигнут консенсус по большинству вопросов и условий

Правительство продолжает переговоры с командой МВФ по новой программе финансирования на 2020-2023 годы.

Сегодня, 22 июля, премьер-министр Ион Кику провел встречу с группой экспертов Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном, в ходе которой были продолжены переговоры о заключении новой программы с МВФ. В обсуждениях приняли участие руководство Минэкономики, Минюста, глава НБМ и др.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны высоко оценили конструктивный диалог последних двух недель, в ходе которого миссия МВФ провела переговоры с властями Республики Молдова о действиях, предусмотренных новой программой по стране. Она будет включать широкий набор приоритетных мер, направленных на поддержку экономики Молдовы, продвижение эффективного бюджетно-налогового и финансового управления, борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона, совершенствование энергетической политики, поддержание независимого статуса Национального банка Молдовы, продолжение реформы центральных и местных органов власти т. д.

- Спасибо командам экспертов за проделанную работу, был достигнут консенсус по большинству условий и политических мер. Поддержка МВФ ценна для Республики Молдова, она позволит нам продолжать осуществлять действительно важные реформы в нашей стране и на благо граждан, - отметил Ион Кику.

Новая программа сотрудничества между Республикой Молдова и МВФ на 2020-2023 годы оценивается в 550 млн долларов. Большая часть суммы будет направлена на поддержку бюджета.

Глава экспертной группы МВФ Рубен Атоян поблагодарил молдавские власти за конструктивное сотрудничество. Переговоры по новой программе будут продолжены. Меморандум между Республикой Молдова и МВФ будет обсуждаться в сентябре на заседании Совета директоров Международного валютного фонда.

Подготовил Михаил Генчу