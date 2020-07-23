Посольство Азербайджана выдвигает обвинения в адрес одного из депутатов-социалистов (ВИДЕО)

Посольство Азербайджана в Республике Молдова осуждает провокационные действия армян на мирных демонстрациях азербайджанской общины. Виновными в них диппредставительство считает депутата ПСРМ Гайка Вартаняна и советника президента Эрнеста Варданяна, которые, как отмечается в распространенном пресс-релизе, принимали участие в манифестации.

Также сообщается, что своими действиями эти «госслужащие вместо того, чтобы защищать интересы государства и избирателей, пытаются нанести ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Молдовой».

Посольство Азербайджана считает, что нахождение официальных лиц перед диппредставительством Армении, со стороны армянской общины не оправданно.

Согласно пресс-релизу, на одном из заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат Гайк Вартанян, подписал декларацию от лица Молдовы, согласно которой в конфликте между Арменией и Азербайджаном виновен Азербайджан.

В ответ на выдвинутые обвинения депутат-социалист во время прямой трансляции с протеста в социальных сетях сообщил, что конфликт спровоцировали представители Азербайджана.

«Как гражданин Молдовы, страны, которая стала для меня второй Родиной, страна, в которой армяне живут рядом с молдаванами уже более 6-ти веков, я хочу выразить сожаление и извиниться перед гражданами страны, что им пришлось наблюдать эту нелицеприятную картину. Как глава армянской общины я был рядом с моими соотечественниками, в первую очередь, чтобы поддержать мою историческую Родину, но и для того, чтобы сделать все, чтобы не допустить провокаций. Для меня главный критерий любой акции – это то, чтобы она прошла мирно, без столкновений и потасовок», - заявил депутат ПСРМ Гайк Вартанян.

Советник президента Эрнест Варданян пока не прокомментировал обвинения Посольства Азербайджана в Молдове.

В то же время, в пресс-релизе Посольство Азербайджана призывает обе общины в будущем избегать подобных инцидентов и мирно сосуществовать на территории Молдовы.