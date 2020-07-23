Платформа DA три раза встречалась с Павлом Филипом и один раз с Думитру Дьяковым в контексте вотума недоверия

Представители Платформы „Достоинство и правда” провели три встречи с лидером Демократической партии Молдовы Павлом Филипом и встречу с почетным председателем ДПМ Думитру Дьяковым в контексте вотума недоверия правительству во главе с Ионом Кику. Об этом заявил вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь.

„Честно говорю вам, возможно, впервые говорю, это было трудное обсуждение. Как будто мы были с разных планет. Мы говорили конструктивно, но подходы были разные. Я смотрел в глаза Дмитрию Георгиевичу (Думитру Дьяков – пр. ред.) и понимал, что нам будет очень тяжело”, - заявил Александр Слусарь в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV.

В свою очередь Думитру Дьяков отметил, что вопрос вотума недоверия правительству связан с тем, что партии не сели за стол переговоров.

„У каждого свои планы, у каждого свои претензии и так далее. Прекрасная история о том, что Платформа DA взяла на себя ответственность, и готова к вечеру представить правительство, это была прекрасная история для Платформы DA”, - заявил Думитру Дьяков.

Александр Слусарь отметил, что в результате встреч стало ясно, что у ДПМ есть обязательства и договоренности с президентом страны Игорем Додоном.