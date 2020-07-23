Как без проблем выехать из Молдовы в Евросоюз в период пандемии

Два парня-официанта из Молдовы, потерявшие работу в период пандемии, отправились на заработки в Германию – когда они пересекали границы, на их стороне была фортуна, ну и, конечно, деньги в кармане.

Когда теряешь постоянное место работы, желание заработка толкает на авантюрные решения. Так, двое парней, Андрей К. и Влад Б., ранее работавшие в одном из кишиневских кафе, рассказали, как смогли беспроблемно пересечь границы Румынии, Венгрии и Австрии, пока не попали в конечную точку – Германию.

- Для чего вы поехали в Германию в период пандемии?

Андрей: Через знакомых мы узнали, что можно заработать на овощном складе в Гамбурге в качестве разнорабочих. Подумали, что переносить ящики и сортировать овощи лучше, чем сидеть без работы, и решили, что нам терять нечего. Одолжили денег у знакомых, собрали все документы и просто поехали.

- Не страшно было ехать при нынешней ситуации: пропустят-не пропустят?

Влад: Это было страшно, да. Потому что когда мы поехали, мы знали, при каких условиях пропускают на границе. У Андрея паспорт румынский, поэтому ему "фиолетово", а вот у меня паспорт биометрический и, конечно, за меня переживали больше. И чтобы мне можно было проехать через границу, мне нужно было сделать контракт на работу и медицинскую справку. Андрею тоже нужно было сделать эти документы, но в румынскому паспорту вопросов не будет, а с моим биометриком переживали. Но все было сделано настолько мгновенно, что когда сегодня вечером мы решили ехать, то завтра вечером мы уже выехали. Собрались буквально за сутки.

- Расскажите подробнее про трудовой контракт.

Влад: Овощной склад контракты не заключает, потому мы сделали "левый" контракт, в котором указывалось, что я еду работать на стройку в Штутгарте. Причем сделали его очень быстро – через знакомых нарисовали какую-то бумажку – они дали переписать свой контракт, то есть мы сделали документ "под себя". Плюс сделали медицинскую справку. И вот с этим пакетов документов мы отправились.

- Вы ехали на личном автомобиле?

Андрей: Да, на своей машине, посчитали, что нам так легче. Ехали 2 дня, менялись, чтобы можно было поспать.

- Как прошли таможню?

Влад: В принципе, спокойно. Ну, с румынским паспортом проблем не было, а меня попросили выйти, спросили, куда еду, я на румынском ответил, что еду на стройку в Германию. Они посмотрели мой контракт и сказали, что проверят номера, позвонят. Ну, нам было понятно, что никто ничего проверять не будет – въезжали-то мы ночью. Видимо, смотрели на нашу реакцию. Мы сохраняли спокойствие. У нас даже денег никаких не взяли, хотя все знают, что если едет пассажирский микроавтобус, то все должны минимум по 20, где по 50 евро, есть свои расценки. То есть 50 евро на границе с Румынией – это как стандарт. Но нам повезло, мы проехали так, может быть потому, что у Андрея румынский паспорт, а я как приложение к нему.

Андрей: Но это на румынской таможне. На венгерской было чуть иначе. Они видимо ждали денег, потому что закрыли шлагбаум, долго ковырялись что-то – ну есть у них свои фишки выбивания денег – но там мы тоже денег не дали. И вроде бы все нормально – мы проехали как бы без проблем, но видимо из-за того, что мы не дали денег, он (таможенник) поставил Владу печать на конец листа – то есть то, что мы проехали в Венгрию видно, а то, откуда мы, не видно, как назло сделал. И вот из-за этого, когда мы ехали обратно, у нас были немножко проблемы, что не видно всей печати, пытались держать нас в напряжении. Но и тут мы морды кирпичом, денег не дали, и нас пропустили.

Влад: Мы встретили маршрутчика, который вез людей. Они сейчас провозят людей, но проблемно – некоторых возвращают домой, если у них чуть-чуть не в порядке документы. И тоже дают на румынской таможне по 50 евро, а на венгерской – по 10-20 с каждого.

- Почему такая разница?

Андрей: Ну, видимо, румыны первые, потому они берут как первые, как за доступ в принципе; а венгры уже знают, что на территорию союза пропустили машину, можно взять символически. Им не выгодно брать много, потому что если человек принципиально не захочет дать, то он с Румынии может через другую страну проехать. А вот румыны по полной, то есть, чтобы пройти их, надо дать денег. Но контракт и медицинская справка – обязательные условия на всех границах.

- Сколько времени вы провели в Германии?

Андрей: Вообще мы не планировали четких временных рамок, но пробыли там меньше, чем предполагали. Через 2 недели мы вернулись домой. Не понравились нам условия, не заладилось, ой, там вообще своя история. Все случилось не так, как предполагалось изначально, и мы поняли, что это не то, и вернулись домой.

Биометрический паспорт.

- А как в Германии обстоит ситуация с коронавирусом?

Влад: Вот сложно сказать, потому что мы не общались особо с самими немцами, местные новости не смотрели, в принципе похожая на нашу – все ходят в масках. Даже на складе, если ты один, маску снимать нельзя. В магазине все в масках, если припустил – обязательно подойдут и сделают замечание. Немцы – народ скрупулезный, они следят за всем. У нас скорее проскочишь со спущенной маской. Плюс нет людей с термометрами на входах. Есть такой аппарат, который, не приближаясь к тебе, измеряет температуру, то есть издалека как-то фокусируется, и нормально проходишь дальше.

Андрей: В парках гуляют люди тоже, народу куча. Сидят в кафе, собираются компаниями. То есть кроме наличия масок, ничего не говорит о пандемии. А вот когда мы возвращались, на пару дней остановились в Румынии, и там ситуация ближе к нашей: подходит человек, останавливает, температуру меряет, но не дозируются люди в маркетах, как у нас было вначале, да и сейчас по несколько человек пускают. А в целом спокойно. На большое количество народу никто не обращает внимание.

- По возвращению в Молдову на таможне подписывали какие-то документы?

Влад: По возвращению да. Туда нет, а обратно подписали бумагу, что здоров, и в конце мелким шрифтом написано про самоизоляцию на 14 дней, мы все это подписали, что несем ответственность.

Румынский паспорт. Фото: esp.md

- Как перенесли 14-дневный карантин?

Влад: Спокойно. У нас взяли номера телефонов, адреса, никто не звонил, не приходил. Может, они и следили по GPS, но звонков, во всяком случае, никаких не было.

Андрей: Ребята знакомые тоже недавно приехали, из Англии только, и никто ничего не проверял, не звонил. Каждого проверять не будут. Разве что, насколько знаю, может семейный врач позвонить, спросить о самочувствии, но нам не звонили.

- Планируете еще поездки в этом году?

Влад: Вообще пока нет. Тем более что сейчас все с пересечением границ стало строже. Венгры закрыли границу напрочь, и с моим биометрическим паспортом у меня точно не получится уехать. С румынским паспортом только транзит, и то я не знаю, как это происходит – надо уточнять самую свежую информацию – но они ужесточили, уже не так, как раньше. Причем тебе кроме всего прочего нужна свежая справка, что не болен коронавирусом, которая годна, кажется, 72 часа только, и которую получаешь, пройдя тест за свои деньги.

- Вам просто повезло так прорваться в Европу при такой ситуации!

Влад: Да просто сделали «липовый» контракт, медсправку и поехали. А Андрей вообще не парился со своим румынским паспортом.

Андрей: А вообще интересно, что касается этих вот контрактов "левых" – их наши молдаване продают за 50-100 евро.

- А где это можно сделать?

Андрей: Да просто звонишь просто водителям маршруток, автобусов и говоришь, что ты хочешь уехать и тебе нужен контракт, они и сделают. Скажут, 50-100 евро, и делают этот «левый» контракт, по которому ты можешь уехать. На страх и риск, но можешь.

- И этот контракт "работает" на таможне?

Андрей: Никто гарантий не дает, потому что если взять и проверить, позвонить – понятно, что там сидит знающий расклад человек, который ответит и подтвердит, но при более серьезной и тщательной проверке не проедешь. А так вообще можно сделать, да. Даже можно договориться за меньшие деньги, 25, скажем, евро. Я знаю, что люди, которые занимаются пассажирскими перевозками, берут 250 евро за "пакет", чтобы сделать все вместе с контрактом. До пандемии это стоило сто с чем-то евро, сейчас 250. Но долго сидят на таможне, потому что проверяют всех и кого-то могут вернуть обратно.

ОЛЬГА БУЖОР