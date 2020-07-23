Бомж уже несколько месяцев избивает сапой и палкой жителей одного из дворов Кишинева...

Мужчина кидается на людей, матерится и занимается непотребством на глазах детей.

В редакцию позвонил житель Кишинева Юрий Гебешт и рассказал удивительную историю, которая с ним приключилась:

- Приехал с женой в гости к отцу, он живет в доме по адресу - Хынчештское шоссе, 32. Вышли во двор, там гараж его стоит. Отец с моей женой были в гараже, а я вышел на улицу, говорил по телефону. Тут появляется бомж, вижу он не в себе, какой-то бред сумасшедшего несет... А отец мне раньше говорил, что у них какой-то бомжара поселился и никак его выгнать не могут.

Бомж стал вести себя агрессивно, кидался на меня. Я его послал, он ушел и возвращается с сапой, начал размахивать ею. Замахивался на меня, на жену... Нам даже пришлось спрятаться в гараже! В итоге я взял в руки лопату и отогнал его. Вышли соседи и стали жаловаться, что ничего с бомжом сделать не могут. Вызывают полицию, полицейские приезжают, забирают его, а на следующий день он опять появляется во дворе. Беспредел!

- Вы сами полицию вызывали?

- Вызвал. Полицейские ехали тридцать минут! Это я к тому, что мы платим налоги на содержание полиции. Бомж ведь кидается и на соседей, и на детей, онанизмом занимается на глазах детей! Это кошмар! Этот бомж поселился во дворе с начала пандемии. Мужик такой, лет за пятьдесят, сказал, что, вроде, как в Кагуле живет. Жильцы дома хотели скинуться ему на билет домой, а он сказал, что ему нужно две тысячи леев, тогда он уйдет и перестанет терроризировать местных жителей...

Очередной конфликт с жильцами

Юрию вторит Галина, которая живет в этом "нехорошем" доме и неоднократно конфликтовала с агрессивным обитателем дна:

- Он на меня как-то напал и чуть не прирезал! К счастью, меня собака спасла! Он гоняет людей от мусорки, мол, это моя территория. Хвалится, что мы с ним ничего не сделаем. Жалуемся в полицию, его забирают, но спустя час-другой отпускают и вновь появляется в нашем дворе. Сегодня это нелюдь довел ребенка до истерики!

ЛЕОНИД РЯБКОВ