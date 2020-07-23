Молдавская певица рассказала, как проводит отпуск в Турции в условиях пандемии

Для тех, кто не решается, будет полезным узнать, стоит ли ехать на пока единственные доступные для жителей республики морские курорты [фото]

Известная молдавская певица Наталья Гордиенко с маленьким сыном Кристи отправилась отдыхать в Турцию. Признается, что многие пишут, чтобы узнать, как там, в Турции, в этом году, в период пандемии. На своей страничке в соцсетях Наталья пошутила, что уже чувствует себя ходячим справочником.

Наталья составила своеобразную памятку по отдыху в Турции в настоящее время.

Для тех, кто не решается, будет полезным узнать:

Аэропорты. Везде строго исполнялись меры по соблюдению социальной дистанции и дезинфекции. Маски снимать нельзя ни в коем случае, лучше иметь с собой несколько штук. Температуру мерили только в Молдове. В самолёте не кормили, лишь раздавали воду. Страховку покупали обычную и отдельно от covid.

Отель. Нас встретил менеджер и помог с заселением. Номер стерильно чистый, даже кофемашина была отдельно упакована в целлофан, на котором стояла надпись: desinfected. Также к одноразовым средствам гигиены прилагались перчатки и маски. Персонал обязан работать в масках, постояльцы могут их не носить.

Отдыхом певица довольна.

Пляж и бассейны. Все функционирует в обычном режиме, характерном для all inclusive. Без проблем - есть доступ к еде и напитками у воды. Шезлонги располагаются на нормальном расстоянии друг от друга и их также дезинфицируют.

Фудкорты работают как обычно. В нашем отеле у каждого ресторана есть меню которое считывается с телефона при помощи кода. Таким образом сокращают контакты с предметами и избегают скопления людей у витрин с едой, - вам все приносят. Закуски и фрукты размещены порционно чтобы не использовать щипцы для еды. Столики просто расположены чуть дальше друг от друга, чем обычно.

Атмосфера отличная. Погода жаркая, вода шикарная. Ничего страшного не происходит. Каждый вечер мы наблюдаем красивые шоу-программы и активно во всем участвуем. Детские развлечения как всегда на уровне.

Сын Натальи Кристи тоже в восторге от турецкого берега

Я думаю, сенсации никакой не будет. Турция умеет принимать гостей и адаптироваться под текущие условия и делает это на высоком уровне. Смело приезжайте! Но помните, что все всегда зависит только от нас! Соблюдая меры безопасности, вы меньше всего рискуете заболеть

ЛИДИЯ ТКАЧ