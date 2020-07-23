Граждане России, находящиеся в Молдове – внимание!

Российское посольство обращает внимание на важные детали. Посольство РФ в Молдове опубликовало памятку для граждан России, пребывающих на территории Молдовы, и желающих вернуться домой.

В первую очередь, граждан, которые собираются в Россию, должны иметь при себе действительный загранпаспорт РФ.

- В случае истечения срока действия документа либо утери паспорта просьба обращаться в консульский отдел посольства, - пояснили в посольстве.

Также в дипломатической миссии подчеркнули, что информация об организации новых чартерных рейсов для возвращения граждан России будет своевременно размещаться в соцсетях на страницах посольства России в Молдове.

Помимо этого, представители посольства просят обратить внимание на важные моменты:

- в связи с введением режима ЧС, пересечение контрольно-пропускных пунктов на территории Молдовы сопряжено с рядом рисков:

а) существенно ограничено движение общественного транспорта;

б) выезд из Приднестровского региона осуществляется по разовым пропускам (больше информации по ссылке; номер горячей линии: +373 533 506 30).

- Посольство прорабатывает организованный выезд для граждан России, находящихся на территории приднестровского региона Республики Молдова.

Посольство не несет ответственность за возникновение проблем с ограничением свободного передвижения в условиях чрезвычайной ситуации (введение мер, направленных на обеспечение карантина и так далее) и не гарантирует посадку на рейсы при самостоятельном выезде из приднестровского региона, - подчеркнули в дипмиссии.

По возвращению в Россию граждане обязаны (согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации №7 от 18.03.2020 года):

- незамедлительно сообщить о своем возвращении в РФ, месте и датах пребывания за рубежом, а также контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» в субъекте Российской Федерации. Телефон единой федеральной «горячей линии» - 8-800-200-01-12;

- в случае появления любого признака ухудшения состояния здоровья в обязательном порядке нужно без посещения медицинских организаций незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача), сообщив указанные выше сведения о прибытии на территорию Российской Федерации;

- со дня прибытия на территорию России чартерным «вывозным» рейсом в обязательном порядке необходимо выполнять требования по изоляции в домашних условиях в течение 14 дней (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции).

С 18 марта временно ограничен въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Автор: Михаил Генчу