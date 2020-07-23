Платные парковки в Кишиневе: «за» и «против»

Эксперты полагают, что это поможет разгрузить трафик в столице. 14 июля мы писали о том, что в Кишиневе появится 10 тыс. платных парковочных мест. Некоторые эксперты полагают, что платный паркинг позволит разгрузить трафик в городе

Проблема свободных парковочных мест в молдавской столице за последние месяцы и годы стала актуальной, как никогда. Возмущение водителей, которые теряют время в поисках парковочного места, раздражение жителей, которые стоят в общественном транспорте в пробках – все это усугубляет ситуацию.

Также проблема пробок обусловлена в том числе чрезмерной загруженностью парковочных мест в центре Кишинева в дневные часы и часы-пик. Понятие «идеальный город» достигается и реализовывается по нескольким критериям. Только компромиссное решение для пешеходов и автомобилистов позволит назвать город действительно удобным.

Где же эта золотая середина?

Одной из мер, способных справиться с загруженностью городских дорог, является использование платных стоянок. Так уверяют некоторые эксперты. Безусловно, инициаторы этого будут приводить удобные для этого аргументы.

Предположим, анализируя дорожное движение, в свое время эксперт Дональд Шуп отметил, что около 30% трафика в центре населенного пункта - это автомобили, водители которых пытаются найти бесплатное место для парковки. Специалист полагает, что в результате бесплатные парковки обходятся, как это не парадоксально звучит, дороже. Платные парковки и зонирование по тарифам способны практически решить эту проблему, считает он.

Также по результатам некоторых экспериментов установлено, что повышение стоимости парковки на 60% способно разгрузить парковочные места до 25%. Например, власти Москвы уверяют, что на 65 процентов удалось также снизить количество нарушителей.

Мнение самих автомобилистов

Александр

Парковки нужны, пусть платные, но по адекватному тарифу. 10 леев час, например, это сверхдорого для меня, даже 5 леев в час - это непосильно. Поэтому платные парковки будут на 3% заполнены. Я согласен на 1 лей в час, сделать электронные карты; «кинул» туда 500 лей и паркуйся. Другими словами, существенно повышается стоимость передвижения на автомобиле, что толкает людей в сторону общественного грязного транспорта, чего лично мне бы не хотелось.

Сергей

Сначала сделайте зарплаты европейскими, а потом вводите европейские цены и платные вещи. Категорически против такого решения.

Виктор

Думаю, что это решение имеет смысл, особенно для центральной зоны города. Там чаще всего просто невозможно найти свободное парковочное место, и его поиски приводят к большим потерям времени. Конечно же, хотелось бы видеть и адекватные цены на платные парковки. Я, как водитель, буду пользоваться ими.

Сами пешеходы более категоричны в своих суждениях. Большинство из них уверены – проблемы и рассуждения о том, что автомобилистам негде припарковаться, касаются только их самих.

Между тем мы писали неоднократно о том, что неправильная парковка часто становится поводом для личных конфликтов и даже умышленной порчи имущества. Например, 17 декабря мужчина разбил кирпичом окно Lexus и сам же вызвал полицию. Показательны и другие случаи.

Напомним, ранее институт европейских политик и реформ (IPRE) уже предложил план решения проблемы с машинами, припаркованными в неположенных местах в столице – для этого необходимо ввести платные парковки, считают эксперты.

Автор: Сергей Вынту