Платные парковки в Кишиневе: «за» и «против»

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Общество
Эксперты полагают, что это поможет разгрузить трафик в столице. 14 июля мы писали о том, что в Кишиневе появится 10 тыс. платных парковочных мест. Некоторые эксперты полагают, что платный паркинг позволит разгрузить трафик в городе
Проблема свободных парковочных мест в молдавской столице за последние месяцы и годы стала актуальной, как никогда. Возмущение водителей, которые теряют время в поисках парковочного места, раздражение жителей, которые стоят в общественном транспорте в пробках – все это усугубляет ситуацию.
Также проблема пробок обусловлена в том числе чрезмерной загруженностью парковочных мест в центре Кишинева в дневные часы и часы-пик. Понятие «идеальный город» достигается и реализовывается по нескольким критериям. Только компромиссное решение для пешеходов и автомобилистов позволит назвать город действительно удобным.
Где же эта золотая середина?
Одной из мер, способных справиться с загруженностью городских дорог, является использование платных стоянок. Так уверяют некоторые эксперты. Безусловно, инициаторы этого будут приводить удобные для этого аргументы.
Предположим, анализируя дорожное движение, в свое время эксперт Дональд Шуп отметил, что около 30% трафика в центре населенного пункта - это автомобили, водители которых пытаются найти бесплатное место для парковки. Специалист полагает, что в результате бесплатные парковки обходятся, как это не парадоксально звучит, дороже. Платные парковки и зонирование по тарифам способны практически решить эту проблему, считает он.
Также по результатам некоторых экспериментов установлено, что повышение стоимости парковки на 60% способно разгрузить парковочные места до 25%. Например, власти Москвы уверяют, что на 65 процентов удалось также снизить количество нарушителей.
Александр
Парковки нужны, пусть платные, но по адекватному тарифу. 10 леев час, например, это сверхдорого для меня, даже 5 леев в час - это непосильно. Поэтому платные парковки будут на 3% заполнены. Я согласен на 1 лей в час, сделать электронные карты; «кинул» туда 500 лей и паркуйся. Другими словами, существенно повышается стоимость передвижения на автомобиле, что толкает людей в сторону общественного грязного транспорта, чего лично мне бы не хотелось.
Сергей
Сначала сделайте зарплаты европейскими, а потом вводите европейские цены и платные вещи. Категорически против такого решения.
Виктор
Думаю, что это решение имеет смысл, особенно для центральной зоны города. Там чаще всего просто невозможно найти свободное парковочное место, и его поиски приводят к большим потерям времени. Конечно же, хотелось бы видеть и адекватные цены на платные парковки. Я, как водитель, буду пользоваться ими.
Сами пешеходы более категоричны в своих суждениях. Большинство из них уверены – проблемы и рассуждения о том, что автомобилистам негде припарковаться, касаются только их самих.
Между тем мы писали неоднократно о том, что неправильная парковка часто становится поводом для личных конфликтов и даже умышленной порчи имущества. Например, 17 декабря мужчина разбил кирпичом окно Lexus и сам же вызвал полицию. Показательны и другие случаи.
Напомним, ранее институт европейских политик и реформ (IPRE) уже предложил план решения проблемы с машинами, припаркованными в неположенных местах в столице – для этого необходимо ввести платные парковки, считают эксперты.
Автор: Сергей Вынту
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