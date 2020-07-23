Штрафы не помогают: столичные водители продолжают парковать машины на улицах

Паркуются, где хотят. Все больше столичных улиц превращается в незаконные стоянки. Автомобили затрудняют проезд другим машинам и мешают пешеходам. В особенности это заметно в центре Кишинева, на улицах с односторонним движением: Михаил Когэлничану, Михай Эминеску и Алексей Щусев.

Водители говорят, что вынуждены нарушать, так как в городе совсем нет парковок: "Я нашла это место в центре. А где мне парковаться? Я вынуждена, как и другие, оставлять машину на обочине, потому что нет платной стоянки. Я бы заплатила 15-20 леев за час, если бы были места".



"Я жду человека и отъеду. Я в машине, никуда не ушел. Пусть делают парковки. Люди сюда приезжают, а мест для машин нет".

Другие водители и пешеходы говорят, что городским властям нужно решать проблему.

"Из-за оставленных машин возникают пробки. Было бы правильно поступать как в европейских странах - оставлять все за городом".

Нарушителей хоть и штрафуют, но это не помогает, говорят в полиции:

- Вызов на эту улицу поступил через Службу 112. Многие транспортные средства здесь были припаркованы неправильно. Мы принимаем меры, чтобы найти водителей-нарушителей и составляем протоколы. - Часто вас вызывают на эти улицы? - Да, на эту улицу очень часто, - отметил инспектор Виталий Пахомя.

Уже несколько месяцев на столичной улице Пушкина одна из трёх полос выделена для общественного транспорта. При этом, по обе стороны дороги установили ограничительные столбики. Аналогичные заграждения появились и на проспекте Штефана чел Маре. Ранее столичные власти объявили о намерении переоборудовать под общественную парковку гараж парламента. Однако проект не получил продолжения.

В то же время, улицу 31 августа решили перестроить так, чтобы было больше места для пешеходов и велосипедистов. Работы должны начаться осенью. Проект также предусматривает места для стоянки автомобилей.

За незаконную парковку грозит до 900 леев штрафа и три штрафных пункта.