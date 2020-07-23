Кику - о Канду: Он причастен к краже миллиарда и очень хочет остаться на свободе

Ранее лидер «Pro Moldova» напророчил Молдове другого президента. Премьер-министр Ион Кику прокомментировал заявление Андриана Канду в эфире передачи на одном из инфопорталов республики.

- Кто такой Андриан Канду, чтобы серьезно относиться к тому, что он говорит? Это человек, который сейчас делает все, чтобы остаться на свободе. Конечно, любое его высказывание может как-то повлиять на чьи-то ожидания, но давайте будем серьезны: у этого человека нет политических шансов. Он пытается своими нынешними действиями спасти свою шкуру. Он был причастен к краже миллиарда в 2014 году. Расследование идет, он знает об этом и пытается спасти себя, - поделился своим видением ситуации Ион Кику.

Известно, что лидер парламентской фракции «Pro Moldova» Андриан Канду всячески открещивается от причастности к краже миллиарда и банковской афере, потрясшего экономику Молдовы в 2014 году. Он настаивает на своей полной невиновности.

На прошедшей неделе оппозиционные депутаты потерпели сокрушительное фиаско после отклонения вотума недоверия правительству Кику.

Разгневанный проигрышем Андриан Канду разразился угрозами в адрес экс-премьера Павла Филипа, который отказался отправить правительство Иона Кику в принудительную отставку.

Также лидер фракции «Pro Moldova» пригрозил всем, что «борьба только начинается», так как «в этом году в Республике Молдова будет другой президент и другое правительство».

Автор: Михаил Генчу