Кику - о Канду: Он причастен к краже миллиарда и очень хочет остаться на свободе

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Ранее лидер «Pro Moldova» напророчил Молдове другого президента. Премьер-министр Ион Кику прокомментировал заявление Андриана Канду в эфире передачи на одном из инфопорталов республики.
- Кто такой Андриан Канду, чтобы серьезно относиться к тому, что он говорит? Это человек, который сейчас делает все, чтобы остаться на свободе. Конечно, любое его высказывание может как-то повлиять на чьи-то ожидания, но давайте будем серьезны: у этого человека нет политических шансов. Он пытается своими нынешними действиями спасти свою шкуру. Он был причастен к краже миллиарда в 2014 году. Расследование идет, он знает об этом и пытается спасти себя, - поделился своим видением ситуации Ион Кику.
Известно, что лидер парламентской фракции «Pro Moldova» Андриан Канду всячески открещивается от причастности к краже миллиарда и банковской афере, потрясшего экономику Молдовы в 2014 году. Он настаивает на своей полной невиновности.
На прошедшей неделе оппозиционные депутаты потерпели сокрушительное фиаско после отклонения вотума недоверия правительству Кику.
Разгневанный проигрышем Андриан Канду разразился угрозами в адрес экс-премьера Павла Филипа, который отказался отправить правительство Иона Кику в принудительную отставку.
Также лидер фракции «Pro Moldova» пригрозил всем, что «борьба только начинается», так как «в этом году в Республике Молдова будет другой президент и другое правительство».
Автор: Михаил Генчу
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