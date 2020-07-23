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Общество
Примар Кишинева периодически будет ездить на работу на велосипеде
23.07.2020

Градоначальник поддерживает развитие велосипедной инфраструктуры. Ион Чебан призывает сотрудников примэрии и претур последовать полезному для здоровья и окружающей среды примеру.

Об этом стало известно из публикации генерального примара Кишинева на его личной странице в соцсети Facebook.

- Обустройство велосипедных дорожек в Кишиневе является частью Плана устойчивой городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия. Эта тема важна для всех нас.

В настоящее время мы находимся в процессе разработки Плана устойчивой городской мобильности, совместно с ПРООН в Молдове в рамках проекта Green City Lab. Так, мы работаем над привлечением специалистов, определением фондов и механизмов финансирования, а также консолидацией сообщества любителей велосипедов.

Велосипедные дорожки будут расположены в первую очередь на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или будут отремонтированы в ближайшее время.

В последующем мы намерены организовать и обустроить велосипедные трассы, которые соединят секторы города.
Мы обустроим велосипедные дорожки на ул. 31 августа, бул. Гр. Виеру, бул. Мирча чел Бэтрын, Московском проспекте, а также совместные дорожки и для общественного транспорта по улицам А. Пушкина, Б. Бодони, А. Матеевич и на бульваре Штефана чел Маре.

Также будут обустроены и парковки для велосипедов.

Я знаю, что в настоящее время велосипедистам трудно передвигаться по городу из-за инфраструктуры, не предназначенной для такого вида транспорта, а также из-за водителей, которые не уважают велосипедистов на дорогах.

Я лично собираюсь регулярно ездить на работу на велосипеде, и буду призывать вице-примаров и сотрудников примэрии поступать так же.

Я знаю, что и сейчас некоторые сотрудники примэрии приезжают на работу на велосипедах, поэтому во дворе примэрии, а также у входа в здание будут оборудованы велосипедные парковки, - написал Генеральный примар Ион Чебан на своей личной странице в соцсетях.

Автор: Михаил Генчу


 
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