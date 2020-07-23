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Технологии
MediaTek начала разработку 6G-технологий совместно с Nokia
23.07.2020

Только в прошлом году в крупных городах по всему миру начали появляться сети пятого поколения, но некоторые компании уже переключились на разработку 6G. Выяснилось, что MediaTek также активно участвует в исследовании этой технологии.

MediaTek была сосредоточена на 5G в течение 6 лет. Помимо исследовательского центра в своей штаб-квартире в Синьчжу, Тайвань, у компании есть аналогичное подразделение в Финляндии, где ведутся разработки в области 5G и других передовых беспроводных технологий. По имеющейся информации, финские органы власти и научные учреждения уже приступили к работе над сетями шестого поколения, а MediaTek принимает в этом процессе непосредственное участие. 

Одним из ключевых партнёров MediaTek является компания Nokia. При этом если первая сосредоточена на создании 6G-процессоров для смартфонов, то вторая делает упор на разработку телекоммуникационного оборудования и стандартов для сетей шестого поколения. 

По оценкам экспертов, сети 6G появятся в 2030 году и позволят загружать данные на скорости до 1 ТБ/с, что в 8000 раз больше в сравнении с 5G. При этом Samsung прогнозирует появление первых коммерческих 6G-сетей уже в 2028 году. 


 
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