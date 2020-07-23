Фермер уничтожил 150 тыс. перепелиных яиц

Спрос на деликатес упал в несколько раз. Глобальная пандемия повлияла на перепелиный бизнес в Молдове.

Эпидемиологическая ситуация сказалась на экономике страны самым негативным образом – упал спрос на мясо и перепелиные яйца, так как они числятся в ценовой категории выше среднего.

Так как снизилась покупательская способность рядовых граждан, продажи продукции перепелиных ферм. Михаил Фырфа, который пять лет назад основал крупнейшую перепелиную ферму на севере республики, рассказал о существующих проблемах отрасли.

Из-за создавшейся ситуации был вынужден уничтожить около 150 тыс. испортившихся перепелиных яиц.

Автор: Михаил Генчу