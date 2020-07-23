Сюрприз! Илан Шор намерен появиться на заседании парламента в Кишиневе

По словам депутата Марины Таубер это произойдет "очень скоро".

Партия «Шор» готовит «сюрприз для ПСРМ». Заявление принадлежит депутату Марине Таубер, которая намекнула, что в скором времени Илан Шор может вернуться в Республику Молдова. Заявления были сделаны в интервью для Europa Libera, пишет Agora.

«Парламентское большинство не должно полагать, что если они закроют весенне-летнюю сессию, она не может быть открыта для внеочередного заседания.

Когда Илан Шор будет присутствовать на заседании? Я думаю, что очень, очень скоро, даже не думаю, а знаю. Это будет большим сюрпризом для Додона и других», - заявила депутат партии «Шор». Марина Таубер.

ПАВЕЛ МУНТЯН