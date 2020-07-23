Признание от Моники Бабук – очень хочет в Румынию

Депутату Демпартии придется выбрать между посольством и парламентом.

Моника Бабук рассказала, что ей хотелось бы возглавить посольство Республики Молдова в Бухаресте, но почему-то ей ни разу этого не предложили. Тем более, что она не уверена в своей готовности отказаться от кресла депутата.

Об этом стало известно из заявления г-жи Бабук во время интервью в эфире Radio Europa Liberă.

- Да, мне бы этого хотелось - занять должность посла Республики Молдова в Бухаресте! Для меня это, вероятно, было бы гораздо более почетным, чем должность в любой из стран, в которые так жаждут отправиться наши профессиональные дипломаты. Это вопрос души, вещь, которая определяет и представляет меня.

Но никто не предлагал мне эту должность, а с другой стороны, я не знаю, смогла бы я сейчас уйти, если бы мне вдруг поступило такое предложение. Я не знаю, смогу ли я покинуть команду ДПМ до того момента, пока не почувствую, что Демократическая партия Молдовы встает на ноги, становится энергичной и в полной мере представляет свой электорат и наших коллег, - сказала политик в интервью Radio Europa Liberă.

В начале весны курсировали слухи о том, что Моника Бабук может быть назначена на должность посла Молдовы в Бухаресте, после февральской отставки Михаила Грибинчи.

Автор: Михаил Генчу