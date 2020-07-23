Киртоакэ в гневе - требует отозвать молдавского посла в РФ

Дорин лучше знает, как надо. Бывший примар Дорин Киртоакэ требует отозвать после Молдовы в Российской Федерации Андрея Негуцэ. По мнению Киртоакэ, поводом являются неподобающие комментарии посла, который, якобы, "имел дерзость" заявить, что руководство Молдовы изучит опыт поправок в российскую Конституцию, за которые совсем недавно проголосовала большая часть населения РФ.

Киртоакэ считает, что даже сама постановка вопроса возмутительна - ведь, как вы понимаете, такие консультации можно проводить лишь с "западными партнерами". Например, неоднократно поднимавшаяся за последние годы тема внесения поправок в Конституцию с закреплением в нем направления европейской интеграции как конституционного. Эту тему пытались раскрутить и Филат, и позже сбросивший его с трона Плахотнюк.

Опыт, по мнению Киртоакэ, следует перенимать только у "правильных стран", но не совсем понятно, кто определяет степень "правильности стран" - Киртоакэ? Почему? А кто он, собственно, такой?

Дан Дудка