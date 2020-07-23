Граждане Молдовы, которые получают пенсии другого государства, будут пользоваться бесплатными услугами в больницах

Это стало возможно благодаря принятой в парламенте во время весенне–летней сессии инициативе депутатов ПСРМ.

Депутат- социалист Владимир Односталко заявил, что теперь эта категория пенсионеров включена в систему медицинского страхования в качестве лиц, застрахованных застрахованных государством. До изменения законодательства эти люди должны были оплачивать медицинский полис.

- Это наши граждане, которые выплачивали налоги нашему государству. Таких людей тысячи. ПСРМ ликвидировала эту несправедливость, - сказал Односталко.

ЛИДИЯ ТКАЧ