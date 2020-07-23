С Clickpay.md выигрывайте ценные подарки!

Специально для тех, для кого стало привычкой переводить деньги с карты на карту (Р2Р) в любых ситуациях, Clickpay.md приготовил сюрпризы.

Сейчас, все переводы с карты на карту c участием молдавских карт Mastercard, реализованные на Clickpay.md, автоматически участвуют в розыгрыше ценных подарков!

Хотите стать счастливым обладателем телефона iPhone 11 Pro, или одного из 300 сертификатов сети супермаркетов Linella, достоинством 500 лей? Используйте карту Mastercard любого молдавского банка для отправки или получения перевода через Clickpay.md, и станьте участником национальной кампании «Оставайтесь вместе даже на расстоянии с Mastercard», организованной Mastercard в сотрудничестве с Clickpay.md!

Стать участником промо-акции и обладателем ценных подарков можно, соблюдая следующие требования:

- Отправляйте либо получайте переводы на платформе Clickpay.md, используя карту Mastercard любого молдавского банка (за исключением карт Maestro);

- В промо участвуют только переводы, реализованные между картами разных банков, на сумму от 300 леев.

Торопитесь стать участником, ведь первые победители уже объявлены и получили свои подарки!

В любых непредвиденных ситуациях Clickpay.md всегда под рукой:

- Сидите с друзьями в кафешке? Оплатите общий счет картой, а друзья вернут свой долг уже через минуту, через Clickpay.md!

- В день рождения подруги, станьте первым, кто сделает ей подарок! Переведите ей деньги на карту через Clickpay.md!

- Время обедать? Закажите с коллегами пиццу! Скиньтесь по Clickpay.md, чтобы оплатить общий счет одной картой!

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