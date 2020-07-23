В Кишиневе принята новая концепция уличной торговли

Документ устанавливает правила расположения киосков и взимаемые с них налоги.

Сегодня, 23 июля, Муниципальный совет Кишинева одобрил Концепцию осуществления уличной торговли в столице, разработанную руководством примэрии. За нее проголосовали большинство советников, присутствовавших на заседании.

Документ был представлен для публичных консультаций, были рассмотрены все полученные просьбы и предложения. Концепция осуществления уличной торговли в столице является документом, который устанавливает правила расположения киосков в столице, а также налоги, которые владельцы должны платить муниципалитету.

В ближайшее время на публичные консультации будет выставлен и Регламент о расположении киосков.

- В Кишиневе больше не должно быть хаоса на улицах и во дворах.

Если сейчас владельцы киоска платят 100-150 леев в месяц за квадратный метр, то теперь этот налог будет рассчитываться иначе. Концепция также регулирует визуальный и архитектурный аспекты, а экономические агенты, которые будут осуществлять свою деятельность в этой области, будут выбраны посредством конкурса, состоящего из двух этапов. Мы предлагаем осуществлять все транспарентно, чтобы избежать установления монополии, - сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

Концепция предусматривает два переходных этапа. Первоначально Концепция осуществления уличной торговли и Регламент о расположении киосков в столице будут применяться на главных улицах, затем – на второстепенных улицах в секторах.

Глава примэрии напомнил, что с начала этого года с улиц столицы было эвакуировано около 600 незаконно установленных киосков, а недавно установленные на летний период киоски будут убраны в октябре.

Подготовил Михаил Генчу