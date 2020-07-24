Ренато Усатый объявлен в международный розыск

МВД России объявил Ренато Усатого в международный розыск, сообщает новостное агентство ТАСС.

Как сообщает новостное агентство ТАСС, вслед за федеральным розыском Ренато Усатый, которому инкриминируется создание преступного общества, угодил в международный розыск. Это означает, что в скором времени за него может взяться Интерпол. Также завтра будет рассмотрен вопрос о заочном аресте Усатого.

- Вопрос о заочном аресте в отношении Усатого Р. Г. будет рассмотрен 24 июля, в 14:00 мск, - отметили в пресс-службе.

Сам Усатый утверждает, что он не имеет никакого отношения к так называемым "ландроматам", которые также являются фактором интереса российского следствия.

Автор: Михаил Генчу