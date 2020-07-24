24 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ренато Усатый объявлен в международный розыск
24.07.2020

МВД России объявил Ренато Усатого в международный розыск, сообщает новостное агентство ТАСС.

Как сообщает новостное агентство ТАСС, вслед за федеральным розыском Ренато Усатый, которому инкриминируется создание преступного общества, угодил в международный розыск. Это означает, что в скором времени за него может взяться Интерпол. Также завтра будет рассмотрен вопрос о заочном аресте Усатого.

- Вопрос о заочном аресте в отношении Усатого Р. Г. будет рассмотрен 24 июля, в 14:00 мск, - отметили в пресс-службе.

Сам Усатый утверждает, что он не имеет никакого отношения к так называемым "ландроматам", которые также являются фактором интереса российского следствия.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
115
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.