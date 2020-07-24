23 июля 1992 - в Бендерах замолчали пушки..

Но война продолжилась в мозгах людей. В Бендерах вступило в силу соглашение о полном прекращении огня из любых видов оружия. Основные бои в городе отгремели в последнюю декаду июня, после чего стало ясно, что завоевать город "с наскока" не удалось, а молдавские военные оказались в проигрышном положении, не сумев удержать мост, связывающий город с Тирасполем.

Несмотря на это, перестрелки каждый день уносившие чьи-то жизни, продолжались почти весь июль, при этом молдавских комбатантов и полицейских постепенно теснили к окраинам города. Соглашение о прекращении огня было подписано еще 9-го июля в Хельсинки, спустя 12 дней в Москве было подписано и соглашение об основных положениях миротворческой миссии, но и в этот день, 21-го июля, и на следующий, 22-го июля, столкновения продолжались.

Но война продолжилась в мозгах людей.

В Бендерах вступило в силу соглашение о полном прекращении огня из любых видов оружия. Основные бои в городе отгремели в последнюю декаду июня, после чего стало ясно, что завоевать город "с наскока" не удалось, а молдавские военные оказались в проигрышном положении, не сумев удержать мост, связывающий город с Тирасполем.

Несмотря на это, перестрелки каждый день уносившие чьи-то жизни, продолжались почти весь июль, при этом молдавских комбатантов и полицейских постепенно теснили к окраинам города. Соглашение о прекращении огня было подписано еще 9-го июля в Хельсинки, спустя 12 дней в Москве было подписано и соглашение об основных положениях миротворческой миссии, но и в этот день, 21-го июля, и на следующий, 22-го июля, столкновения продолжались.

Молдавские силы надеялись удержать села вокруг Бендер, как Протягайловка и, в особенности, Гыска, но этого не получилось - и Протягайловка, и Гыска входили в "буферную зону", которую тираспольские власти стремились создать вокруг Бендер. Поэтому 22-го июля последние молдавские формирования были вытеснены из Гыска (погибли при этом двое человек), а на следующий день вступило в силу соглашение о полном прекращении огня.

Но, разумеется, война собирала свои жертвы и после этого - в госпиталях время от времени погибали тяжелораненые, которым не удалось выиграть схватку за жизнь, а военная машина прошлась катком по судьбам десятков тысяч семей. Всем им предстояло научиться жить по-новому - по-старому уже не могло быть.

Мемориальная доска в селе Гыска

Автор: Дан Дудка