В Молдове диванные эксперты приходят к власти и это убивает наше государство

Бывший вице-премьер и министр экономики Александр Муравский рассуждает о кадровой политике страны. Сижу себе и думаю, ну, почему всё у нас делается через пятую точку. Почему уже почти 30 лет барахтаемся в грязи и с каждым годом погружаемся всё глубже.

Потом подумал, что будет, если я размещу на своей странице схему операции по удалению камней из почек или технологический процесс сборки пылесосов и попрошу совета у друзей, как можно улучшить операцию или производство этих пылесосов? Думаю, что получу буквально несколько откликов от специалистов. И всё.

Но вот стоит затронуть тему экономического характера, проблемы государственного управления, то лента переполняется подробными комментами. Пишут сантехники, зубные протезисты, таксисты, владельцы обувных мастерских, артисты и т.д. и т.п. Причём не просто пишут, а в категорической форме указывают, что и как надо делать, почему все наверху дураки, ничего не понимают и т.д. и т.п.

В принципе, это не так страшно и вполне объяснимо. Экономика и управление - это то немногое, с чем мы сталкиваемся каждый день, каждую минуту, от чего полностью зависит качество нашей жизни. Это создаёт определённую иллюзию простоты задач, которые надо решать и уровня знаний, которыми надо обладать.

Когда это исходит от посетителей фб, которые просто выплёскивают свои эмоции на страницы, то в этом нет ничего страшного. Проблемы начинаются, а у нас они уже стали повседневным делом, тогда, когда экономикой и управлением на уровне государства начинают заниматься "специалисты" фейсбучного уровня. А это мы наблюдаем сплошь и рядом.

Ответственные посты всё больше и чаще занимают люди, не имеющие ни необходимых знаний, ни подходящего опыта. Одни выдвигаются благодаря участию в политической борьбе на площадях, другие, благодаря лояльности и близости к партийному лидеру, третью благодаря соответствующей плате за должность. Абсолютное большинство выдвиженцев последнего десятилетия - это люди, обладающие опытом управленческой работы максимум на уровне предприятия, не работавшие в органах публичного управления даже на районном уровне.

Нам нужны сильные кадры управленческого звена.

Их познания экономического характера крайне слабы. Специалисты, приходящие из различных проектов в большинстве своём являются кабинетными теоретиками, умеющими делать глубокомысленные заявления и писать красивые отчёты, но не способные организовать эффективную работу 10 строителей. Многие из них практически не знают, что происходит за пределами асфальтированного Кишинева. И т.д. и т.п.

Конечно болезнь уже зашла далеко. Конечно, её не решишь за один день. НО! Надо срочно разрабатывать стройную систему подготовки, подбора и продвижения квалифицированных управленческих кадров публичного сектора. Мне могут сказать, что у нас есть целая Академия публичного управления. Не хочу обижать персонал этого заведения, но эффективность их работы близка к нулю. И, кроме того, факт обучения в академии не играет практически никакой роли в продвижении по службе.

Нужна именно система, включающая требования к управленческим кадрам, систему критериев оценки их деятельности, система формирования и работы с резервом кадров, система постоянной многоступенчатой ежегодной аттестации кадров, система дифференцированной, в зависимости от качества труда, оплаты труда и т.д. Нужно привлечь к этому ведущих зарубежных экспертов. Думаю, что правительство Германии не откажет в просьбе правительства РМ в решении этих вопросов через GIZ, который обладает огромным опытом и наиболее эффективной системой оценки и аттестации своих работников, начиная от водителя и заканчивая генеральным директором.

Всё, что я описал, не просто сделать в условиях многопартийности, постоянной борьбы непримиримых оппонентов. Но трудно, не значит невозможно. Надо на деле приступить к формированию действительно профессионального устойчивого аппарата государственных управленцев среднего звена. ПРОБЛЕМА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ - ПРОБЛЕМА №1 СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. Промедление в решении этой проблемы смерти подобно! Управленцы уровня фейсбучных дилетантов - убийцы государства.

АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ