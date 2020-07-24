Денис Безнос. Карантин подтолкнул людей заняться ремонтами

Интервью с Денисом Безнос, директором Excons Grup. Рубрика Business Influencers при поддержке Land Rover

Денис, привет. Подтверди или опровергни мое наблюдение. Сейчас даже больше чем обычно я общаюсь с бизнесменами. Понятно, что основная тема разговоров – кризис. Понятно, что есть отрасли, которым карантин нанес явный и существенный ущерб. Но, судя по тому, что я слышу, некоторые сферы бизнеса кризис почти не затронул. В том числе и те, что связаны со строительством и ремонтом. Так или не так? Что скажешь по твоим результатам?

Верное наблюдение, по крайней мере, если судить по нашим результатам. Как частный пример могу вспомнить, что за все время карантина мои сотрудники, которые занимаются укладкой паркета, не работали, может, три – четыре дня. Все остальное время работы было как обычно, или даже больше.

Кстати, интересно. У тебя в material.md и в interium.md очень широкий спектр товаров и мебели . В карантин изменилась структура спроса?

Изменилась. Если в прошлом году лидерами продаж были «коммерческие полы», мебель и паркет, то теперь – паркет, вентилируемые фасады и подвесные потолки. Люди остались дома, изменилась структура расходов, в конце концов, даже фактор, что никто не тратит деньги на отдых и поездки сыграл свою роль, и многие занялись благоустройством и ремонтом домов и квартир. Ну а потолки – это результат сдачи в эксплуатацию большого количества офисных помещений. Сейчас владельцы доводят их до финального состояния.

Смотрю, что только паркет сохранился как лидер продаж?

Здесь могло сыграть роль, что мы чуть ли не единственные в городе держим и пополняем большой склад паркетной доски от ведущего немецкого производителя HARO. Меньше, чем 2000 метров паркета остатков у нас не бывает. Покупателям это удобно, не надо ждать поставки, приходи, выбирай и забирай.

Получается, что стройка – это тот «локомотив», который может потянуть Молдову из кризиса?

К сожалению, в текущей ситуации в Кишиневе, только «локомотивчик»…

В смысле?

Причина простая, ты о ней знаешь, просто не задумываешься о ней так часто. Скоро уже год как в Кишиневе практически не выдаются разрешения на строительство. Это путь в никуда, закрытая дверь для инвесторов. На мой взгляд – чистый популизм. Новый план городской застройки – это работа на годы и годы, а не на полгода или девять месяцев. Экономика не может сейчас себе позволить такую остановку. Любая стройка – это толчок для десятков смежных компаний, а, значит и сотни новых рабочих мест.

Ну, публичные причины понятны… «Остановить хаотичную застройку центра высотными зданиями»…

Да хотя бы, до того призрачного момента, когда будет разработан новый план застройки разрешили бы малоэтажное строительство. До 19 метров высотой. И центр не пострадает, если на месте развалин появятся здания такой высоты, и процесс строительства сдвинется с мертвой точки. Людям нужна работа. У меня у самого законченный проект на строительство на Пушкина и уже какой месяц ни шага с мертвой точки. Если мне кто-нибудь скажет, что то запущенное здание, которое стоит на участке потенциального строительства украшает город, то…

Ладно, проехали. Я недавно встречался с большой группой архитекторов, они тоже поднимали эту проблему и, судя по всему, им тоже пока не удается убедить городские власти, что эту проблему надо решить… Лучше давай еще про позитивные стороны.

Позитив для моей компании, что в карантин удалось найти и взять на работу несколько отличных специалистов, которых в прошлом году мы не могли найти. Это еще один из результатов пандемии – на рынке труда появились люди, которых раньше было днем с огнем не сыскать.

Еще одна позитивная сторона – наконец полностью оправдались затраты и усилия, которые мы вкладывали в развитие сайта material.md. Мы не только поддерживаем весь ассортимент и цены, мы даже указываем складские остатки. В свое время это обошлось в кучу денег, но в карантин оправдалось сполна. Вплоть до того, что из районов Молдовы товар заказывали просто по сайту, даже не приезжая в магазин. Кидали нам какой-то аванс на счет, и мы выезжали к клиентам.

Мы с тобой первый раз увиделись после карантина. Приятно было услышать, что есть сферы, где бизнес продолжается на «нормальном уровне». Рад, что пандемия и карантин хоть вашу сферу не затронула.

Давай добавим капли, которая камень точит? Экономике необходимо, чтобы снова начали выдаваться разрешения на строительство. За строителями потянуться субподрядчики, за ними строительные и отделочные материалы, потом сантехника, потом мебель, потом бытовая техника. Это один из способов включить обратную кризису тенденцию...

Павел ЗИНГАН