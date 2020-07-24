24 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 23 июля 2020: +307 новых случаев - радоваться пока рано
24.07.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 22105 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

На 23 июля 2020 в Молдове выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Всего за период пандемии заболели 22105 человек.

Сделано 1886 тестов, из которых 1328 - первичные, 558 - повторные.

13 медработников заболели коронавирусом за последние сутки.

Всего вылечились 15174 человека.

Умерли - 719.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
91
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.