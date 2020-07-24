Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 23 июля 2020: +307 новых случаев - радоваться пока рано В Молдове в общей сложности зарегистрировано 22105 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. На 23 июля 2020 в Молдове выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Всего за период пандемии заболели 22105 человек. Сделано 1886 тестов, из которых 1328 - первичные, 558 - повторные. 13 медработников заболели коронавирусом за последние сутки. Всего вылечились 15174 человека. Умерли - 719. ЛИДИЯ ТКАЧ

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