Работы и хороших зарплат в Молдове полно, но все хотят непыльной работы и зарплату в 1000 евро!

Пока этого нет, будем жаловаться на жизнь и писать гневные посты в соцсетях. Вот говорят – у нас ужасная безработица, молодым негде применить свои недюжинные силы и способности, да и, вообще, люди чуть ли не умирают с голоду,

Однако, на дверях супермаркета читаю объявление: требуются продавцы-кассиры (7 тысяч в месяц), кладовщики, охранники, грузчики. Знакомая дизайнер одежды стонет - нет швей! Никто не хочет идти учиться на швею. В детсадах катастрофически не хватает поваров и нянечек, в больницах – нянечек и медсестер. И так далее, и так далее…

Так таки нет работы? Точно? А мне скажут: а мы не хотим идти на тяжелую и непрестижную работу, а хотим сидеть в чистом офисе, или заниматься творчеством, или еще чем-то непыльным, но чтобы зарплата не ниже тысячи евро. Главное в этом посыле – «дайте!» Дайте нам работу, дайте нам большую зарплату, создайте нам все условия. А мы посидим, подождем, пока придет хорошее правительство, и все нам даст, а пока его нет, этого хорошего правительства - будем жаловаться на жизнь и писать гневные посты в соцсетях. Мы умираем с голоду, но на интернет деньги откуда-то имеются. И на новый мобильный. И на посидеть в кафе с друзьями, поговорить о том, как все плохо.

Вы извините, конечно, но в пресловутые 90-е я, девушка с университетским образованием и философским отделением аспирантуры, пошла работать лаборанткой в институт биологии. Потому что другой работы на тот момент не было, а сидеть на шее у родителей было стыдно. Кормила морских свинок, убирала за ними какашки. И ничего. Корона с головы не упала. Поработала полгода, а потом меня позвали в международный журналистский проект.

Так что, если человек действительно умирает с голоду, то работать кассиром в магазине за 7 тысяч в месяц – это не худшее решение проблемы. Хотя бы временно, до лучших времен. Поэтому давайте определимся с понятиями. Не «работы нет», а «нет работы, которая бы меня устроила, а на другую я не хочу». И тогда все встанет на свои места.

СВЕТЛАНА ДЕРЕВЩИКОВА