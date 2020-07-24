Почему сын Котовского хотел застрелиться, а внучка отказалась сдать анализ ДНК

139 лет прошло со дня рождения героя революции, гражданской войны, красного командарма Григория Ивановича Котовского. Еще при жизни его имя было овеяно легендами. О его лихих подвигах знал и стар, и млад, а стрижка «под Котовского» была одной из самых популярных среди командиров Красной Армии. Но и после смерти военачальника остается еще немало загадок, на которые не удается найти ответы.

Изысканным дамам Котовский предпочел крестьянку

6 августа 1925 года Котовский был застрелен Мейером Зайдером. Его вдова, будучи на сносях, остается с малолетним ребенком на руках без средств к существованию. Удивительно, но мы почти ничего не знаем о ней – блистательном хирурге, ученице Николая Ниловича Бурденко, основоположнике советской нейрохирургии, главном хирурге Красной Армии. Как, впрочем, и о детях Григория Ивановича, чьи имена тоже вписаны в историю.

Импозантный, харизматичный Котовский смолоду пользовался успехом у женщин. За ним готовы были идти утонченные, образованные, яркие. Но его избранницей стала дочь крестьянина из Сызрани Ольга Петровна Шакина.

Рано оставшуюся без родителей девочку и ее сестру начальница гимназии устроила на казенное содержание. Получив среднее образование, Ольга устроилась корректором в газету социал-демократов, которую издавали сестра Ленина Анна Ильинична Ульянова и ее муж Марк Елизаров. Интересно, что в то же время сестра Ольги, Лиза, устраивается кастеляншей в Сызранскую больницу, главврачом которой после революции 1917 года становится Дмитрий Ильич Ульянов, брат Ленина.

При таком круге общения было бы странно, если бы юные девушки не поддержали идеи большевиков.

Впервые Ольга выходит замуж за земского врача Шакина, который был старше почти на 30 лет. Через два года муж заболел раком. Понимая, что скоро умрет, он очень мудро устроил будущее молодой жены. С его помощью в 1914 году девушка поступает на медицинский факультет Московского университета.

В 1918 году Ольга вступает в РКП(б). Отказывается от предложения знаменитого Н.Н.Бурденко остаться в ординатуре. Добровольцем отправляется на Южный фронт. В поезде знакомится с Котовским, возвращавшимся в свою кавалерийскую бригаду после лечения в госпитале.

Их роман начинается с предложения Григория Ивановича Ольге стать врачом его бригады. Спустя несколько месяцев 37-летний Григорий Котовский и 24-летняя Ольга Шакина становятся супругами. Она привлекла его не столько внешностью, сколько характером. Кроме того, Котовский не раз говорил, что Ольга напомнила ему мать, которой он лишился в трехлетнем возрасте.

30 июня 1923 года Ольга родила сына, названного в честь отца Григорием. Дочь Елену, родившуюся 11 августа 1925 года, Котовский уже не увидел.

После похорон Ольга Петровна с детьми и сестрой Лизой уехала в Киев. Вплоть до выхода на пенсию в 1957 году она оперировала – 18 лет в киевском окружном госпитале, затем в Москве. Прожила до 1961 года и больше не вышла замуж. Ставить на ноги детей помогала сестра и бойцы-котовцы.

Под чужим именем сын Котовского сохранил себе жизнь

Котовцы звали его Гришей, Гришенькой, Гришуткой. Он был их общим любимцем. Ему не было и двух с половиной лет, когда не стало Котовского. Маленький мальчик, сидевший на его могиле, с годами стал потрясающе похож на отца.

Родился Григорий Григорьевич Котовский 6 февраля 1923 года в Умани, где располагался штаб 2-го кавалерийского корпуса. Едва мальчик подрос, как отец стал сажать его на боевого коня Орлика. Сидя в седле, мальчик побывал и в тех частях корпуса, что располагались в Приднестровье. Неслучайно Григорий Григорьевич считал себя нашим земляком и активно участвовал в работе молдавского землячества в Москве.

В Кишиневе его знали лишь как сына Котовского, тогда как он был очень интересной, самостоятельной личностью. Окончив в Киеве русскую школу, поступил в МГУ на истфак, выбрав своей специальностью средневековую историю России. После первого курса новоиспеченным лейтенантом был направлен в Севастополь, командовать зенитно-пулеметным взводом. За несколько дней до взятия города немцами Григорий Григорьевич был ранен, но оказался в числе тех, кого эвакуировать не успели.

Когда немцы приближались к эвакогоспиталю, осознавая неизбежное, Григорий Котовский вынул из кобуры пистолет. Но оказавшийся рядом солдат выбил из его рук оружие со словами: «Сын Котовского должен жить». Боец отдал ему документы погибшего товарища. Так, под чужой фамилией, сын легендарного героя попал в фашистский концлагерь в Норвегии.

В плену Котовский руководил подпольной группой, готовил массовый побег, но группа была раскрыта предателем. Вместе с другими активистами Григорий в апреле 1945 года был приговорен к расстрелу. Но силы норвежского сопротивления освободили лагерь.

А Буденный помог ему спасти честь

Котовский долго доказывал свою невиновность. Мать написала Семену Буденному, и хлопоты маршала помогли: Григория перевезли в Москву, освободили и дали возможность вернуться в университет.

Его специальностью стало востоковедение. Окончив МГУ, Григорий Григорьевич Котовский стал крупным ученым. Он внес огромный вклад в изучение истории Индии и становление ее отношений с СССР, написал более 500 научных работ. Лауреат международной премии имени Джавахарлала Неру, основатель и руководитель российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области общественных наук, Котовский ушел в октябре 2001 года, в возрасте 78 лет. Было это так.

24 октября Григорий Григорьевич был в посольстве Индии, где собирался приветствовать нового посла. Но скончался неожиданно, перед самым своим выступлением. Посол К. Рагхунаш тогда сказал, что Котовский так любил Индию, что умер в Москве, но на индийской территории.

Бессарабские клады Робин Гуда

Много было легенд о несметных богатствах Котовского. На самом деле Григорий Иванович, будучи комбригом, отказывался пользоваться бричкой, предпочитая ходить из дома в штаб пешком, а в быту пользовался лишь самым необходимым. Когда новый командир корпуса Н.Н.Криворучко повез в Киев вдову и детей, из имущества везли лишь немудреный скарб и кровать – подарок бойцов на свадьбу командира в 1918 году.

Потомки Котовского в правительстве Москвы

В день похорон Григория Ивановича, через пять дней после его трагической гибели, родилась дочь Елена, которую домашние звали Лелей. Семья оказалась в труднейшем материальном положении. Помогли однополчане. Воспитывали девочку мать и тетка.

В отличие от дочери Сергея Лазо Ады, которая сделала воспоминания об отце, которого никогда не видела, дочь Котовского, как и ее брат, жила очень скромно. Преподавала русский язык и литературу в Киевском университете. В 1950 году родила сына, которого назвала в честь отца Григорием. Внук полководца Григорий Вадимович Котовский (Пащенко) и сейчас живет в Киеве.

Потомком военачальника является также Галина Всеволодовна Филатова, его двоюродная правнучка. Ее прабабушка Софья Шалль - крестная мать и тетя, вырастившая Григория, оставшегося без родителей. Она, как и Мария Григорьевна Котовская, дочь от первого брака, живет в Москве.

Внучка героя Мария Григорьевна Котовская в 1975 году, как и отец, окончила истфак МГУ. Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН, она возглавляет комиссию по делам национальностей и иммиграционной политики общественных связей правительства Москвы, является эксперт по социальным грантам президента Владимира Путина.

Память, которую старались убить

Родившись в Молдавии, посвятив жизнь России, Григорий Иванович Котовский погиб на земле Украины. Три города носили его имя: Котовском назвали молдавские Хынчешты, где герой родился, украинский город Бирзулу (сейчас Подольск), где он был похоронен, и городок на Тамбовщине, где воевал.

После смерти Григорию Ивановичу Котовскому был возведен мавзолей по типу мавзолея Н.И.Пирогова, который уже существовал на Украине. Мавзолей В.И.Ленину появится позже. Вначале мавзолей состоял лишь из подземной части, где на небольшой глубине был установлен стеклянный саркофаг, в котором при определенной температуре и влажности сохранялось тело Котовского. Рядом на атласных подушечках хранились три ордена Боевого Красного Знамени, на постаменте - почетное революционное оружие, кавалерийская шашка.

В 1934 году над подземной частью было воздвигнуто фундаментальное сооружение с небольшой трибуной и барельефами. К телу Котовского был открыт доступ.

Тело Котовского

В 1941 году поспешное отступление советских войск не позволило эвакуировать тело Котовского. В начале августа 1941 года Котовск занимали сначала немецкие, а потом и румынские войска. Мавзолей был взорван 6 августа 1941 года, ровно через 16 лет после убийства комкора. Солдаты оккупационных войск разбили саркофаг Котовского и надругались над телом, выбросив останки в траншею вместе с трупами расстрелянных горожан. Рабочие железнодорожного депо вскрыли траншею и перезахоронили убитых. Мумию Котовского, обильно политую спиртом, сберегали до окончания оккупации в 1944 году.

Мавзолей был восстановлен в 1965 году в уменьшенном виде. Останки перенесли в оцинкованный гроб с небольшим окошком. Но в сентябре 2016 года покой легендарного командарма вновь был нарушен.

Журналист Мария Ковалева – одна из последних, кто видел прах Котовского. Ей запомнилось разбитое стекло в смотровом окошке, череп со съехавшей набок челюстью, загаженный мусором и нечистотами склеп - место пьяных вечеринок местных вандалов.

Останки Котовского необходимо было по-человечески перезахоронить. Три города запросили разрешение: тамбовский Котовск, Хынчешты и Тирасполь, где есть штаб-музей военачальника.

Но вывезти останки в украинском Подольске не захотели по принципу «сам не съем – так понадкусываю». Подняли вопрос об идентификации останков. А сам ли Котовский лежит в гробу, спросили городские советники и эксперты областного бюро судмедэкспертизы?

Сердце героя

Котовским предлагали сдать биоматериал для ДНК-профилирования, однако они упорно отказывались без объяснения причин.

«Тайна смерти этого человека настолько страшна, что рассекретить ее не хотят даже потомки - или им запрещают, - недоумевал доцент кафедры судебной медицины Одесского медуниверситета Леонид Чеканов. – Здесь вообще все странно. До последнего времени считалось, что сердце Котовского с простреленной аортой хранится у нас в музее. Якобы во время оккупации некий лаборант поснимал с банок и колб наклейки, чтобы сердце не нашли. А сам погиб, и с тех пор никто не знает, какой из наших препаратов - сердце Котовского. Думаю, это миф. Все материалы вскрытия были изъяты из одесских архивов и отправлены в Москву еще в 20-х. Как могло остаться сердце?».

Красный командарм – в одной братской могиле с фашистами?

Сотрудники подольского краеведческого музея предложили мэрии компромиссный вариант. В парке, кроме Котовского, похоронены освобождавший город генерал Герман Тарасов, участник гражданской войны Владимир Самборский, есть захоронения подпольщиков, есть немецкое военное кладбище.

«Мы предложили превратить мавзолей Котовского в мемориал всем этим людям, жившим в разное время и сыгравшим разные роли в истории Бирзулы-Котовска-Подольска, - говорил один из музейщиков. - Стелу, находящуюся в аварийном состоянии, демонтировать, бюст Котовского передать музею. Склеп с гробом и останками навечно замуровать, чтобы наконец похоронить Котовского. А сверху поставить каменную плиту с именами всех похороненных на территории парка. Это будет и по-человечески, и в соответствии с законом о декоммунизации».

В итоге Украина нашла вариант, который формально устроил всех. Оказалось, что по документам восстановленный в 1965 году мавзолей Котовского проходит не как памятник, а как склеп-захоронение. Поэтому под действие закона о декоммунизации он не попадает. Выделили средства на реконструкцию, и к ноябрю 2018 года сооружение предстало перед жителями Подольска в обновленном виде.

Музеем мавзолей больше не будет. Доступ к нему закрыт. Спустя 93 года после гибели Григорий Иванович Котовский, казалось бы, обрел, наконец, покой. Но недавно другая новость взбудоражила общественность. В восстановленном памятнике-склепе ничего нет!

Кто кого одурачил?

В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону экс-президент Грузии, бывший глава Одесской администрации Михаил Саакашвили заявил, что тело Григория Котовского, которое ранее хранилось в мавзолее, исчезло. Сам он якобы не имеет к этому никакого отношения.

«Не знаю [где тело], - сказал Саакашвили. - Но не исключаю, что он (Котовский. – Ред.) появится на аукционе Sotheby's где-то через пару лет… Но я тут ни при чем, если что. Я давно уже там не работаю, и про Котовского больше ничего не буду рассказывать».

Саакашвили объяснил, что когда началась декоммунизация, нужно было искать родственников Котовского: «Во-первых, кто реально бы признался в наше время, что он родственник Котовского? Если даже он есть… Во-вторых, эта процедура многомесячная… А Киев же спешит… Ну, в общем, история умалчивает о том, как Котовского оттуда достали и куда его дели. Кстати, я до сих пор не знаю, куда его дели. Но его в мавзолее точно уже нет. Вот так проходила декоммунизация. Будто ночью выкрали».

Заявление странное, замечает Гордон, ведь при реставрации в 2018 году мавзолея-памятника о пропаже тела не сообщалось. Или информацию скрыли? А внуки и правнуки солдат Котовского, которые до сих пор живут в Подольске, в рот воды набрали?

Украинский Котовск, кстати, назван Котовском не просто так. Когда война закончилась, именно здесь Григорий Иванович поселил своих солдат, те переженились, нарожали детей, и нынешние котовчане, получается, их прямые внуки и правнуки. Им ли не беречь память предков? Не было бы революции и Котовского - не факт, что они вообще бы родились.

Напрасно украинцы обвиняли в молчании и бездействии родственников командарма. История хранит переписку внучки Котовского Марии Григорьевны с администрацией города и области. Она от имени всей родни пыталась договориться, не упоминая об экспертизе ДНК, о перезахоронении останков. «Меня нечего было искать, в России я - известный человек, - утверждала она. – Со мной нужно было разговаривать».

Письма были обнародованы российскими СМИ, поскольку на Украине Мария Григорьевна услышана не была.

Сегодня на аукционах продают вещи и фотографии из музея Котовского. Их активно покупают. То есть, идея с похищением и последующей продажей праха не так уж безумна. И прецеденты были. Продавали и продают вещи с затонувшего теплохода «Адмирал Нахимов», из братских могил времен войны, из скифских курганов, редкие библиотечные книги из государственных фондов. А тут болт с гайкой открутил – и ты богач…

Мария БУИНЧУК