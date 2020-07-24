Копим витамины на зиму – яблоки в Молдове дешевеют

Садоводы реагируют на изменения рынка фруктов.

В середине июля отметилось значительное снижение цен на молдавское яблоко – опт продавался уже по 12 леев максимально за один килограмм. Хотя, в самом начале месяца оптовые цены достигали и 15 леев за кило.

Но минимальная цена не опускалась ниже 10 леев за кг, есть говорить о тех же оптовых закупках.

Эксперты отрасли прогнозируют, что в ближайшее время также снизятся базовые цены – поспевает новый урожай, и конкуренцию составят и другие ранние сорта яблок.

Так как пандемия повлияла и на экспорт, в республике может отмечаться некое перенасыщение рынка, и садоводы будут вынуждены играть по существующим правилам, если не хотят больших убытков.

Эксперты отмечают, что ранние сорта яблок в Молдове составляют не более 10% от общих площадей яблоневых садов – это около 53 тыс. гектаров.

Наибольшей популярностью пользуются сорта Женева» и «Слава победителям». Реагируя на спрос рынка, садоводческие сельхозпредприятия засаживают плантации более поздними вариациями этих сортов яблок.

Кризис породил неожиданную ситуацию – ранние сорта яблок столкнулись на рынке с поздней черешней и ранней сливой, что спровоцировало некоторые проблемы с реализацией.

По этой причине все стороны были вынуждены снизить цены, так как покупатели встали перед выбором – что купить и чем побаловать себя и семью.

Закупка яблок для производства яблочного концентрата еще не началась, передает east-fruit.com.

Автор: Михаил Генчу