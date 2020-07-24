«Сегодня выигрываешь ты, а завтра я» - принцип действия некоторых молдавских судей

Судебная система страны слишком независимая и коррумпированная.

Так считает премьер-министр Ион Кику. Он прокомментировал решение судей по делу торгового центра Gemeni в Кишиневе. Подробности об этом вопросе читайте здесь.

– Судебная власть слишком независима, исходя из некоторых ее решений. Судьи не независимы только в отношении полученных ими денег, - сказал Ион Кику, цитирует agora.md.

Премьер-министр уже давно говорит о том, что слишком часто Молдова проигрывает дело в международной инстанции из-за попустительства со стороны судей, которые не способны принимать правильные решение. То ли отсутствие ума мешает им в этом, то ли изрядный материальный интерес.

До сих пор на официальном уровне ни слова не говорится о том, что коррупция в судебной системе начинается не в Высшей судебной палате, а уже в первой инстанции. И пока человек благодаря мздоимству государственных мужей пройдет все инстанции, причем, не обязательно, что только по одному разу, - он рискует не только «убить» все свои деньги на адвокатов, но и попросту уйти в мир иной – никто не вечен.

А система эта будет работать и после его смерти, так как кланы судей, прокуроров и адвокатов превратили тяжбы в некую разновидность бизнеса, заранее договариваясь, сколько денег «снять» с истца или с ответчика, кто какое дело выигрывает на этот раз, и кто из магистратов какое решение выносит.

Судьи давно уже попали в зависимость от местных магнатов, строящих им дома, везущих их в очередной круиз, дарящих дорогущие авто. Магистраты считают себя обязанными и, конечно же, в случае фигурирования неких фамилий в делах, принимают предвзятые решения.

До сих пор в молдавском законодательстве есть положения, делающие судей абсолютно неуязвимыми перед возмездием государственной юстиции – все решения, которые принимает инстанция, считаются де-юре независимыми и правомочными. Великое дело – иммунитет!

На деле реформа юстиции не пошла дальше территориального перераспределения офисов в Кишиневе. А, нет, еще был ремонт кое-где. Но сколько денег обычно воруют на ремонтах, вы прекрасно понимаете. Причем, громогласные заявление периода правительства Санду так и остались де-факто на уровне одних лишь слов. И вплоть до сего момента обычные граждане не чувствуют разницу между судами плахотнюковского периода и нынешнего.

А причина проста – на местах остались те же кадры, и ни у кого в Минюсте не хватает таланта переломить ситуацию путем подготовки новых судей и, соответственно, избавления от прежних, «зашкварившихся по самое не могу», о чем красноречиво свидетельствуют архивы Высшего совета магистратуры, наполненные жалобами возмущенных людей.

Автор: Николай Костыркин