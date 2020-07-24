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А поговорить: Кишинёв предлагает Тирасполю провести заседание в формате 1+1
24.07.2020

 Кишинёв направил письмо Тирасполю с целью проведения 30 июля заседания в формате 1+1, на уровне политических представителей по приднестровской проблематике. Об этом сообщила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, которая сегодня, 23 июля, провела рабочую встречу с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом, передаёт IPN.

В ходе дискуссии Кристина Лесник отметила, что на заседании в формате 1+1 будут обсуждаться вопросы из пакета Берлин+, а также другие актуальные вопросы повестки дня переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем, в частности, связанные с событиями, произошедшими вследствие управления эпидемиологической ситуацией


 
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