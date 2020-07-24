Цены на базаре: Дешевая голубика, первые арбузы и уже не «золотой» початок - что почем

Закономерность – к выходным цены становятся выше. Не так, чтобы сильно уж подскочили, но на 2-5 леев за кило поднялись. Вывод – самое благоприятное время для экономии на фруктах-овощах с рынка – вторник-среда. Но, как правило, народ в эти дни работает. А потому остаются выходные.

Кстати, голубика - 190 леев за килограмм. В Европе - в несколько раз дороже. Так что у нас еще низкая цена на эту ягоду.

Что ж, смотрим цены, подсчитываем. И не стоит забывать, что на других рынках Кишинева цены могут быть выше, чем на Центральном. Публикуем цены на фрукты, ягоды и овощи на Центральном рынке в Кишиневе, по данным на 23 июля 2020 года.

Персики – 16-23 лея/кг.

Нектарины – 20-28 леев/кг.

Абрикосы – 18-21 лей/кг.

Слива – 10-15 леев/кг

Кукуруза – 4-8 леев/шт.

Малина – 35 леев/кг.

Смородина - 55 леев/кг.

Ежевика – 35 леев/коробка.

Голубика – 190 леев/кг

Арбузы – 8 леев/кг.

Дыня – 17 леев/кг

Яблоки – 7-10 леев/кг

Перец болгарский – 10-12 леев/кг.

Картофель - 4-6 леев/кг.

Лук репчатый – 7 леев/кг

Морковь – 12 леев/кг.

Помидоры – 13-20 леев/кг.

Огурцы – 16 леев/кг

Кабачки – 6 леев/кг.

Баклажаны – 17 леев/кг.

Фасоль («пастери») – 30-40 леев/кг.

Чеснок – 40-50 леев/кг

Шампиньоны – 22-26 леев/кг.

Павел МУНТЯН