Цены на базаре: Дешевая голубика, первые арбузы и уже не «золотой» початок - что почем

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Экономика
Закономерность – к выходным цены становятся выше. Не так, чтобы сильно уж подскочили, но на 2-5 леев за кило поднялись. Вывод – самое благоприятное время для экономии на фруктах-овощах с рынка – вторник-среда. Но, как правило, народ в эти дни работает. А потому остаются выходные.
Кстати, голубика - 190 леев за килограмм. В Европе - в несколько раз дороже. Так что у нас еще низкая цена на эту ягоду.
Что ж, смотрим цены, подсчитываем. И не стоит забывать, что на других рынках Кишинева цены могут быть выше, чем на Центральном. Публикуем цены на фрукты, ягоды и овощи на Центральном рынке в Кишиневе, по данным на 23 июля 2020 года.
Персики – 16-23 лея/кг.
Нектарины – 20-28 леев/кг.
Абрикосы – 18-21 лей/кг.
Слива – 10-15 леев/кг
Кукуруза – 4-8 леев/шт.
Малина – 35 леев/кг.
Смородина - 55 леев/кг.
Ежевика – 35 леев/коробка.
Голубика – 190 леев/кг
Арбузы – 8 леев/кг.
Дыня – 17 леев/кг
Яблоки – 7-10 леев/кг
Перец болгарский – 10-12 леев/кг.
Картофель - 4-6 леев/кг.
Лук репчатый – 7 леев/кг
Морковь – 12 леев/кг.
Помидоры – 13-20 леев/кг.
Огурцы – 16 леев/кг
Кабачки – 6 леев/кг.
Баклажаны – 17 леев/кг.
Фасоль («пастери») – 30-40 леев/кг.
Чеснок – 40-50 леев/кг
Шампиньоны – 22-26 леев/кг.
Павел МУНТЯН
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