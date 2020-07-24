Почему у молдавских чиновников на дверях служебных кабинетов нет табличек с их именами

В министерстве только один служащий является политически ангажированным - министр, а все остальные должны работать, независимо ни от какого ветра перемен.

"Мне на днях, по работе, нужно было зайти в АГС что находится в здании правительства, - пишет пользователь соцсетей Вячеслав Быстрицкий. - Так как кабинет нужного мне чиновника находился в левом крыле здания (то есть со стороны ул.Пушкина), а я зашел со стороны ул Бодони - то мне пришлось пройти весь этаж с конца в конец. И обращаю я внимание на то, что на 80% дверей кабинетов нет табличек с именами чиновников, которые там работают.

Поначалу я не понял, но, когда завязал разговор с нужным мне чиновником, то сразу все понял.

- А зачем? За последние 4 года в этом кабинете поработали 5 человек, стали менять таблички. Все ровно же не надолго мы здесь....

Так какой КПД от такого чиновника можно ожидать? Проблема в политической плоскости. Правители никак не поймут, что в министерстве только один служащий является политически ангажированным - министр .Все остальные должны пахать над начатыми, утвержденными прошлым, позапрошлым, поза-поза-прошлыми правительствами и никакого дела до политических баталий у них не должно быть.

В этом случае идеален пример Израиля. Каждый чиновник, отработав несколько лет по контракту, проходит отбор и ему дают так называемое "контракт постоянства" Все, этого чиновника никакой министр не посмеет заставлять делать то, что он хочет, или раздавать во время рабочего дня политические листовки - министра быстро пошлют по "инстанциям"...Такого чиновника может освободить от своих обязанностей только суд, и то по очень веским тяжелым причинам, но, как правило, там трудовое законодательство работает безупречно и адвокаты практически до 90 % судов выигрывают. Вот почему в Израиле могут быть и 10 раундов выборов - это на простом гражданине не отразится.

Вот и не надо выдумывать велосипед - он давно "ездит". Проблема Молдовы в том, что любая партия которая "рулит" тем или иным министерством, "пихает" туда своих и неважно, что гинекологи управляют экологией, зато "наших" не обидели. Так "наши" и приходят и уходят, а простой народ повторяет поговорку: Vin ai nostri - pleaca ai nostri!!! Noi raminem - tot ca prostii! Политика так "изуродовала " бедную Молдову что простой народ и политики идут параллельными путями, причем точки соприкосновения между ними нет и не предвидится...

ЛЕОНИД РЯБКОВ