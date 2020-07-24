Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июля обсудил в форме видеоконференции с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном ситуацию в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Так, стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории непризнанного Приднестровья.
«Собеседники подтвердили взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов и противодействия российской агрессии на основе международного права, прежде всего принципа территориальной целостности государств. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков. Подтверждена необходимость вывода российских войск из Приднестровья, а также осуществление утилизации избыточных боеприпасов в с.Ковбасна под международным контролем», — говорится в сообщении МИД Украины.
Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля.
@Telegram MV
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