Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июля обсудил в форме видеоконференции с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном ситуацию в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории непризнанного Приднестровья.

«Собеседники подтвердили взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов и противодействия российской агрессии на основе международного права, прежде всего принципа территориальной целостности государств. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков. Подтверждена необходимость вывода российских войск из Приднестровья, а также осуществление утилизации избыточных боеприпасов в с.Ковбасна под международным контролем», — говорится в сообщении МИД Украины.

Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля.

Скорее всего, будет обговариваться визит И.Додона и его встреча в В.Зеленским. Условие Украины - освобождение Платона - Молдова выполнила.

Додон хочет получить поддержку Украины в ходе президентских выборов. А так же помощи в установлении жесткой блокады Приднестровья.

@Telegram MV