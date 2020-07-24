24 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты
24.07.2020

  Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июля обсудил в форме видеоконференции с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном ситуацию в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

   Так, стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории непризнанного Приднестровья.

«Собеседники подтвердили взаимную поддержку в вопросе урегулирования конфликтов и противодействия российской агрессии на основе международного права, прежде всего принципа территориальной целостности государств. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков. Подтверждена необходимость вывода российских войск из Приднестровья, а также осуществление утилизации избыточных боеприпасов в с.Ковбасна под международным контролем», — говорится в сообщении МИД Украины.

    Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля.
Скорее всего, будет обговариваться визит И.Додона и его встреча в В.Зеленским. Условие Украины - освобождение Платона -  Молдова выполнила. 
  Додон хочет получить поддержку Украины в ходе президентских выборов.  А так же помощи в установлении жесткой блокады Приднестровья.

@Telegram MV


 
Количество просмотров:
84
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.