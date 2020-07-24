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Семья
"Откуда берутся больные? В моем окружении никто не болеет".
24.07.2020

Сколько раз во время эпидемии коронавируса мы слышим: "Откуда берутся больные? В моем окружении никто не болеет".
Болеют.
Просто сказать боятся.

Есть такая штука сейчас в Кишиневе, как дворовые чаты в Вайбере. Они очень полезные, когда надо узнать какую-либо информацию у управляющего кондоминимумом, когда отключают газ-свет-воду и когда надо скидываться на ремонт.

Но - не дай Бог! - во дворе обнаружится больной коронавирусом: чат гудит и требует "что-то сделать"! Вплоть до принятия жестких мер к родне потенциального больного. Да-да, чаще всего врачи "скорой" в костюмах космонавтов приезжают на всякий случай. То есть, на поверку у соседа оказывается не ковид, а простуда. Но - механизм травли запущен! Разве что родственникам вслед не плюют.

Это мы к тому, что, есть подозрение, не далек тот день, когда у нас момент травли станет самым популярным. И это - похуже всякого ковида. А потом мы удивляемся, что люди не хотят публично говорить, что заболели коронавирусом. 

И "антимасочники" в свою очередь кричат на каждом углу, что больных нет. 
Они есть. 
Просто агрессии общества боятся.

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