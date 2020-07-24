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Здоровье
Коронавирус ударил и по детям Молдовы
24.07.2020

Также было инфицировано большое число беременных женщин.

С начала эпидемии и по сегодняшний день в Молдове было выявлено 1 192 случая заболевания коронавирусом детей. Большая часть из них уже выздоровела, что было подтверждено лабораторными анализами.

Еще одна тревожная цифра говорит о том, что вирус нацеливается на все уязвимые слои населения – около 200 беременных женщин были инфицированы и помещены в медучреждения для прохождения лечения.

Об этом стало известно во время брифинга для прессы, во время которой директор Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ поделился данными о ситуации с коронавирусом в Молдове.

Он также отметил, что с начала эпидемии COVID-19 в Молдове было выявлено 22 105 случаев заболевания вирусом нового типа. За последнее время было зафиксировано несколько случаев передачи болезни новорожденным от их молодых матерей.

Глава НАОЗ еще раз обратился к родителям с призывом соблюдать все необходимые меры для защиты от заражения коронавирусом. Николай Фуртунэ подчеркнул, что до сих пор следует избегать мест скопления граждан и соблюдать физическую дистанцию в минимум 1,5 метра.

Автор: Михаил Генчу


 
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