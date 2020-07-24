Интерпол решил не трогать Плахотнюка - другого никто и не ожидал

Все свои, чего уж там. Интерпол отказался подавать в розыск на Владимира Плахотнюка. Об этом 24 июля сообщила Генеральная прокуратура Молдовы.

Ответ от центрального бюро Интепола пришел в генпрокуратуру 23 июля. Там сообщается, что решение не объявлять Плахотнюка в международный розыск приняла комиссия по контролю за файлами генсекретариата организации на заседании, которое прошло в Лионе с 29 июня по 3 июля.

Комиссия, кстати, не указала причины своего решения, сообщает портал cenzura.md.

Генеральная прокуратура намерена обратиться в Управление международного сотрудничества полиции в рамках Генинспектората полиции МВД РМ с просьбой объяснить причины вынесения решения об отказе в объявлении обвиняемых в международный розыск.

Месяц назад Генеральная прокуратура Республики Молдова направила в компетентные органы США пакет документов с требованием о выдаче Плахотнюка для судебного преследования в Республике Молдова. А Антикоррупционная прокуратура и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направили американским коллегам два запроса о назначении комиссии по надзору за предоставлением необходимых доказательств, подтверждающих обвинения, выдвинутые против Плахотнюка, выявить и сделать недоступными активы, полученные в результате преступлений, и возместить ущерб, причиненный банковским мошенничеством.

Плахотнюк был объявлен Молдовой в розыск после того, как был обвинен в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег с особо тяжкими последствиями.

Стоит отметить и интересную ремарку от телеграм-канала советника президента Эрнеста Варданяна.

– Человек Плахотнюка - председатель комиссии Интерпола, которая "рассмотрела" запрос о выдаче Плахотнюка. Никакого конфликта интересов, о чём вы!, - написал Варданян под приведенным здесь скриншотом.

Нам же остается добавить, что подобное решение Интерпола свидетельствует об абсолютно безразличном отношении зарубежных партнеров к тому, что творится в Молдове, когда их, зарубежных партнеров, выгоды не наблюдается. Молдова, же, в свою очередь, в лице различных государственных инстанций продолжает раболепствовать перед Западом, уповая на новые объедки с барского стола и некую моральную развитость евро-атлантического мира.

Хотя расовые конфликты в США и реакция европейцев на засилье мигрантов из стран третьего мира наглядно демонстрирует нам, что Запад может научить нас только одному - как наилучшим образом сдаться в плен. Чуждая для Молдовы парадигма продолжает навязываться и извне, и сверху. Снова проглотим?

Подготовил Николай Костыркин