Где найти работу с зарплатой 5 тыс. леев в день? В Молдове есть такое местечко

Зарплата главы этого учреждения традиционно очень высокая. Президент Национального банка Молдовы Октавиан Армашу получает ежемесячный оклад в размере 159 тыс. леев. Это на 50 тыс. леев больше, чем у его предшественника Сергея Чокли, зарплата которого достигала 104 тыс. леев ежемесячно.

Об этом стало известно из заполненной декларации об имуществе за 2019 год, передает agora.md.

За прошлый год Окавиан Армашу только из зарплаты получил доход в размере двух миллионов леев, что составляет 150 тыс. ежемесячно или пять тыс. леев в день.

Помимо этих денег, семья Армашу указала доход в размере 888 452 тыс. леев прибыли от компании Bayer SRL. Также ему было выплачено 1 300 евро в виде дивидендов от банковских депозитов.

Семья президента Нацбанка владеет тремя квартирами, из которых одна была куплена, а другая была получена в виде наследства. Стоимость обеих квартир достигает почти миллиона леев, согласно декларации.

Третью квартиру Октавиан Армашу приобрел уже после назначения на должность губернатора НБМ. За нее было выплачено 2 013 876 леев. В декларации о доходах семья Армашу также указала еще два дома стоимостью более 365 тыс. леев и несколько других объектов недвижимости.

Автор: Михаил Генчу