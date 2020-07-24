Сколько можно? Новая партия может появиться в Молдове

Новая партия может скоро появиться в Молдове. Об этом пишут многие источники, например, блогер Еуджен Лукьянюк. Политформирование лево-еровпейского характера, возглавят Штефан Глигор, Алексей Тулбуре, Серджиу Тофилат и Стелла Жантуан.

Целый год отцы и мать-основатели хотели привлечь к проекту телеведущую Наталью Морарь, но гранты, которые получает ее телеканал, мешают критиковать отдельных деятелей, например, Майю Санду.

В прошлом году в инициативной группе из упомянутых лиц был и небезызвестный Андрей Попов. Не факт, конечно, но предполагается, что новая партия желает ориентироваться на электорат, готовый отколоться от бывшего блока АКУМ.

Подготовил Михаил Генчу