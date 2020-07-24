24 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Сколько можно? Новая партия может появиться в Молдове
24.07.2020

Новая партия может скоро появиться в Молдове. Об этом пишут многие источники, например, блогер Еуджен Лукьянюк. Политформирование лево-еровпейского характера, возглавят Штефан Глигор, Алексей Тулбуре, Серджиу Тофилат и Стелла Жантуан.

Целый год отцы и мать-основатели хотели привлечь к проекту телеведущую Наталью Морарь, но гранты, которые получает ее телеканал, мешают критиковать отдельных деятелей, например, Майю Санду.

В прошлом году в инициативной группе из упомянутых лиц был и небезызвестный Андрей Попов. Не факт, конечно, но предполагается, что новая партия желает ориентироваться на электорат, готовый отколоться от бывшего блока АКУМ.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.